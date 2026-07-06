Pachuca. - Desde este fin de semana se mantiene una fuga de hidrocarburo sobre la carretera Pachuca–Ciudad Sahagún, a la altura del municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, por lo que la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos informó que continúan los trabajos coordinados con Petróleos Mexicanos (Pemex) para controlar el derrame de combustible.

El incidente fue reportado desde el domingo, luego de que se detectara un fuerte olor a combustible y un derrame de hidrocarburo. Tras el reporte, se desplegó un operativo para localizar la toma clandestina y evitar riesgos durante las maniobras de atención.

Como parte de las acciones implementadas, se construyó un cárcamo temporal con el propósito de contener y recuperar el combustible derramado. Asimismo, se realizan labores de saneamiento en la zona para prevenir daños al medio ambiente.

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Las autoridades informaron que, hasta el momento, no existe riesgo para la población, por lo que no ha sido necesario evacuar a los habitantes del área. No obstante, el perímetro permanece resguardado mientras continúan las labores de control y recuperación del hidrocarburo.

La Subsecretaría de Protección Civil exhortó a la población a evitar acercarse o ingresar al área acordonada, ya que personal especializado continúa con maniobras en el sitio. De igual forma, se pidió no encender fuego, fumar ni realizar actividades que puedan generar chispas en las inmediaciones del incidente.

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Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta a las indicaciones emitidas por Protección Civil, Petróleos Mexicanos y las corporaciones de seguridad, mientras se mantiene el monitoreo permanente de la zona.

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