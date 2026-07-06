El Gobierno de la Ciudad de México prevé superar los 50 mil millones de pesos de derrama económica para cuando concluya la Copa del Mundo 2026, el próximo 19 de julio, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina afirmó que el Mundial ha dejado una “gran derrama económica y turística para la ciudad”, pues hasta ahora, suman 45 mil millones de pesos de derrama, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco).

En cuanto a turismo, Brugada Molina destacó que se han registrado 3.7 millones de visitantes en la Ciudad de México, con más del 80% de la ocupación hotelera.

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“La Ciudad de México estos días, fue la alegría de la humanidad, el epicentro de una gran fiesta multicultural. Recibimos al mundo con los brazos abiertos; nos convertimos en los mejores anfitriones del Mundial, en los más hospitalarios y cálidos del mundo, con un ambiente único que atrapa y hace que no dejen de venir los visitantes”, afirmó.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno destacó que el Mundial no ha terminado por lo que la CDMX seguirá recibiendo visitantes.

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“Agradezco a todos los aficionados por este comportamiento ejemplar. Abrazamos a todas las naciones y culturas del mundo; demostramos que es posible un Mundial sin racismo, sin discriminación y sin xenofobia”, indicó.

dmrr