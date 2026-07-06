Metrópoli | 06-07-26 | 20:13 |

El Gobierno de la Ciudad de México prevé superar los de derrama económica para cuando concluya la Copa del Mundo 2026, el próximo 19 de julio, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina afirmó que el Mundial ha dejado una “gran derrama económica y turística para la ciudad”, pues hasta ahora, suman 45 mil millones de pesos de derrama, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco).

En cuanto a turismo, Brugada Molina destacó que se han registrado 3.7 millones de visitantes en la Ciudad de México, con más del 80% de la ocupación hotelera.

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“La Ciudad de México estos días, fue la alegría de la humanidad, el epicentro de una gran fiesta multicultural. Recibimos al mundo con los brazos abiertos; nos convertimos en los , en los más hospitalarios y cálidos del mundo, con un ambiente único que atrapa y hace que no dejen de venir los visitantes”, afirmó.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno destacó que por lo que la CDMX seguirá recibiendo visitantes.

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“Agradezco a todos los aficionados por este comportamiento ejemplar. Abrazamos a todas las naciones y culturas del mundo; demostramos que es posible un Mundial sin racismo, sin discriminación y sin xenofobia”, indicó.

dmrr

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