Desde que inició el Mundial en la Ciudad de México, el pasado 11 de junio, hasta la madrugada de este lunes, las autoridades sanitarias han brindado un total de 3 mil 563 atenciones de salud y han sido trasladadas 93 personas por diversos motivos, desde traumatismos hasta infartos, dio a conocer la Secretaría de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann.

Dichas atenciones se han otorgado tanto a ciudadanos nacionales como a extranjeros en su estancia en la CDMX.

En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la secretaria precisó que la mayoría de las atenciones que se han otorgado han sido por situaciones que no fueron de gravedad, con un total de 3 mil 438. Otras 109 fueron por casos no graves que sí requieren atención; 11 casos fueron casos de código rojo, es decir por situaciones graves, con prioridad de traslado; mientras que, con código negro, es decir, decesos, suman cinco.

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“El despliegue de un amplio equipo de atención médica prehospitalaria y el apoyo interinstitucional, ha permitido reducir riesgos y mitigar daños, ante la magnitud de las celebraciones”, precisó.

Por otro lado, Gasman Zylbermann detalló que este 5 de julio, durante el partido México-Inglaterra, la dependencia brindó 801 atenciones, con 26 traslados; del total, 490 fueron en el Paseo de la Reforma, con 20 traslados; 71 en el Zócalo, con un traslado y 240 atenciones dentro del Estadio Ciudad de México, donde hubo cinco traslados.

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“Las principales causas de atención, fueron: contusiones, heridas, fracturas, intoxicaciones etílicas, hipertensión arterial y crisis de ansiedad”, precisó.

dmrr