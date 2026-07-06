La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) indicó que en la investigación de la muerte de un joven por broncoaspiración tras los festejos tras al partido México-Ecuador, el pasado 30 de junio, no se descarta que algún otro delito asociado con el fallecimiento.

El joven ese día fue trasladado de Paseo de la Reforma al Hospital General Dr. Rubén Leñero donde murió.

Él fue una de las cuatro personas que perdieron la vida durante los festejos.

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Esta mañana, la fiscalía indicó que como parte de las diligencias “esta institución trabaja para esclarecer las circunstancias específicas en que el joven perdió el conocimiento y las acciones de las personas que lo acompañaban, mediante el análisis de testimonios, videograbaciones, dictámenes periciales, estudios toxicológicos y demás datos de prueba integrados a la carpeta de investigación”.

Y en ese sentido, la FGJ-CDMX aseveró que “no se descarta que exista algún otro delito asociado a este lamentable fallecimiento”.

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La fiscalía, refirió, realiza las actuaciones ministeriales, periciales y policiales necesarias para esclarecer plenamente las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades que conforme a derecho correspondan.

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“La institución reitera su compromiso de investigar con objetividad, rigor técnico y respeto al debido proceso, hasta el total esclarecimiento de lo ocurrido”, estableció.

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