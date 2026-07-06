Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán en los octavos de final de la Copa del Mundo en un duelo que promete intensidad de principio a fin. El conjunto estadounidense llega con la intención de confirmar su crecimiento en el escenario internacional, apoyado en una generación joven en las principales ligas de Europa.

Por su parte, Bélgica intentará hacer valer la calidad de una plantilla que combina experiencia y talento en todas sus líneas. Los europeos cuentan con futbolistas acostumbrados a disputar los encuentros de máxima exigencia y saben que los partidos de eliminación directa suelen definirse por detalles.

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En el historial reciente, ambos equipos ya protagonizaron un emocionante enfrentamiento mundialista en Brasil 2014, cuando Bélgica se impuso en tiempos extra por (2-1) tras un partido lleno de oportunidades y destacadas actuaciones individuales.

Se espera un encuentro equilibrado, con dos estilos diferentes sobre el terreno de juego. Mientras Estados Unidos apostará por la intensidad física y las transiciones rápidas, Bélgica tratará de imponer su experiencia y calidad técnica para controlar el ritmo del partido.

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