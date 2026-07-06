Termina el mundial para la Selección mexicana de fútbol y casi a la par, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) habilitó el trámite oficial para registrar los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) y los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) en la Ciudad de México.

A través del Sistema de Trámites Vehiculares, los propietarios ya deberán iniciar el proceso para obtener el registro correspondiente. En el caso de los VEMEPE, el trámite incluye la entrega de placas de matrícula, tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME). Para los VEP únicamente se entrega el Distintivo de Movilidad Eléctrica.

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¿Qué vehículos pueden realizar el trámite?

La plataforma de la SEMOVI contempla tres categorías:

Vehículo Motorizado Eléctrico Personal Tipo A.

Vehículo Motorizado Eléctrico Personal Tipo B.

Vehículo Eléctrico Personal (VEP).

Incluso, durante el registro, el sistema señala que la potencia máxima permitida para un VEMEPE es de 1,000 watts. En caso de que el vehículo supere esa cifra, será considerado una motocicleta eléctrica y deberá realizar el trámite correspondiente al de una motocicleta.

Requisitos para personas físicas

Quienes deseen registrar su scooter eléctrico deberán presentar la siguiente documentación:

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Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o cartilla del Servicio Militar Nacional).

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México.

Documento que acredite la propiedad del vehículo, como factura de primera venta o carta factura vigente.

Si el propietario únicamente cuenta con ticket de compra, nota o documento similar, la plataforma permite adjuntar un Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad sobre la Propiedad del Vehículo, formato que también pone a disposición la propia SEMOVI.

Requisitos para personas morales

En caso de empresas, será necesario presentar:

Identificación oficial del representante legal.

Comprobante de domicilio de la empresa.

Acta constitutiva.

RFC de la empresa.

Poder notarial.

Documento que acredite la propiedad del vehículo.

¿Cuánto cuesta registrar un scooter eléctrico?

La plataforma oficial de la SEMOVI muestra los siguientes costos:

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Vehículo Eléctrico Personal (VEP): $0 pesos.

Vehículo Motorizado Eléctrico Personal Tipo A: $355 pesos.

Vehículo Motorizado Eléctrico Personal Tipo B: $355 pesos.

Así es el proceso de registro

En caso de que el modelo del vehículo no aparezca en el catálogo, el propietario deberá solicitar previamente el registro del modelo proporcionando información como:

Marca.

Submarca.

Número de serie.

NIV.

Año de fabricación.

Velocidad máxima.

Peso.

Potencia del motor.

Ficha técnica en formato PDF.

Una vez registrado el modelo, el sistema permite continuar con el trámite.

Posteriormente, el registro se divide en cinco etapas:

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Datos del ciudadano. Datos del vehículo. Datos de contacto. Carga de documentos. Datos del domicilio.

Al concluir el proceso y una vez validada la información por la autoridad, el propietario podrá obtener el registro correspondiente de acuerdo con la categoría de su vehículo.

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