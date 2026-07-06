Los Reyes La Paz, Méx. - La tormenta de ayer que se prolongó durante varias horas provocó afectaciones en varias colonias del municipio y generó daños en viviendas, informó la alcaldesa Martha Guerrero.

Las zonas más afectadas corresponden a las colonias

Valle de los Reyes

La Floresta

El Salado

Ampliación San Sebastián.

En esta última, los vecinos reportaron que nunca habían observado una lluvia de esa intensidad.

Las precipitaciones también impactaron la carretera federal México-Texcoco, donde se registraron afectaciones por el escurrimiento y la acumulación del líquido que bajó de la zona cerril de San Isidro ocasionó que varios vehículos quedaran varados.

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Lluvias provocan daños en Los Reyes La Paz; autoridades mantienen labores de limpieza. Foto: Especial.

Personal de Tránsito Municipal, Marina, Protección Civil y el Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) intervino en las zonas dañadas.

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Los trabajos se enfocan en la limpieza de calles y cisternas, con apoyo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM).

“El personal de Tránsito Municipal, La Marina, Protección Civil, del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS), entre otras áreas, se coordinaron para atender las afectaciones por las lluvias”, explicó la presidenta municipal.

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Lluvias provocan daños en Los Reyes La Paz; autoridades mantienen labores de limpieza. Foto: Especial.

Martha Guerrero pidió paciencia y confianza a los vecinos. En Ampliación San Sebastián, solicitó colaboración para las labores de limpieza y el retiro de enseres dañados en las viviendas.

El gobierno municipal realizará un censo para establecer con precisión el número de inmuebles afectados.

“Está lloviendo y va a seguir lloviendo; vamos a trabajar, que es la tarea que tenemos que realizar en el municipio, y se inicia el mes de julio estando a la altura de todas las necesidades que se presenten”, señaló la alcaldesa.

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dmrr