Metrópoli | 06-07-26 | 15:00 |

Los Reyes La Paz, Méx. - La de ayer que se prolongó durante varias horas provocó afectaciones en varias colonias del municipio y generó daños en viviendas, informó la alcaldesa Martha Guerrero.

Las zonas más afectadas corresponden a las colonias

  • Valle de los Reyes
  • La Floresta
  • El Salado
  • Ampliación San Sebastián.

En esta última, los vecinos reportaron que nunca habían observado una lluvia de esa intensidad.

Las precipitaciones también impactaron la carretera federal México-Texcoco, donde se registraron afectaciones por el escurrimiento y la acumulación del líquido que bajó de la zona cerril de San Isidro ocasionó que varios vehículos quedaran varados.

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Lluvias provocan daños en Los Reyes La Paz; autoridades mantienen labores de limpieza. Foto: Especial.
Lluvias provocan daños en Los Reyes La Paz; autoridades mantienen labores de limpieza. Foto: Especial.

Personal de Tránsito Municipal, Marina, Protección Civil y el Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) intervino en las zonas dañadas.

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Los trabajos se enfocan en la limpieza de calles y cisternas, con apoyo de la Comisión Nacional del Agua () y la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM).

“El personal de Tránsito Municipal, La Marina, Protección Civil, del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS), entre otras áreas, se coordinaron para atender las afectaciones por las lluvias”, explicó la presidenta municipal.

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Lluvias provocan daños en Los Reyes La Paz; autoridades mantienen labores de limpieza. Foto: Especial.
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Martha Guerrero pidió paciencia y confianza a los vecinos. En Ampliación San Sebastián, solicitó colaboración para las y el retiro de enseres dañados en las viviendas.

El gobierno municipal realizará un censo para establecer con precisión el número de inmuebles afectados.

“Está lloviendo y va a seguir lloviendo; vamos a trabajar, que es la tarea que tenemos que realizar en el municipio, y se inicia el mes de julio estando a la altura de todas las necesidades que se presenten”, señaló la alcaldesa.

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dmrr

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