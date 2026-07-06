Las alcaldesas de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, y de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, formalizaron un Acuerdo Interinstitucional para impulsar el Corredor Económico Tamaulipeco, mediante una estrategia de integración productiva presentada en Tampico, con el propósito de conectar la principal aduana terrestre del país con uno de los puertos estratégicos del Golfo de México, ampliar mercados, atraer inversiones y fortalecer la competitividad del estado.

El proyecto busca vincular la capacidad aduanera, logística y exportadora de Nuevo Laredo con la infraestructura portuaria, industrial y comercial de Tampico para generar oportunidades de negocio para empresas, emprendedores y productores. La iniciativa pretende convertir esta conexión en una plataforma para promover inversiones, facilitar la vinculación empresarial, impulsar la capacitación y fortalecer las cadenas de valor en distintos sectores económicos.

Durante la firma del acuerdo, Carmen Lilia Canturosas señaló que el corredor representa una ruta para ampliar las oportunidades de las empresas tamaulipecas y permitir que los productos elaborados en Nuevo Laredo lleguen a nuevos mercados. También destacó que la alianza integra las fortalezas de ambas ciudades para favorecer la inversión, la proveeduría, las exportaciones y la generación de empleos.

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En una primera etapa, la estrategia contempla la participación de aproximadamente 360 empresas de las regiones norte y sur de Tamaulipas, las cuales podrán acceder a encuentros de negocios, intercambio de experiencias, mecanismos de promoción y programas de capacitación para fortalecer su presencia comercial. Además de las micro, pequeñas y medianas empresas, el esquema considera la incorporación de grandes compañías y corporativos interesados en integrarse a un modelo de colaboración regional.

La administración municipal de Nuevo Laredo informó que el Corredor Económico Tamaulipeco también impulsará una agenda permanente de cooperación entre gobiernos, cámaras empresariales, instituciones y sectores productivos para promover la innovación, la formación de talento, la atracción de inversiones y el desarrollo de actividades relacionadas con la logística, el comercio exterior, la agroindustria, la gastronomía y los servicios especializados.

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La estrategia se alinea con la política de desarrollo económico promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Con este proyecto, Nuevo Laredo y Tampico buscan consolidar un modelo de cooperación intermunicipal que fortalezca la competitividad del estado y posicione a la entidad como un referente nacional en logística, comercio e inversión.

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