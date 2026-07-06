Agua Prieta, Sonora. - Tras un cateo en la colonia Sal Si Puedes de la ciudad fronteriza de Agua Prieta, cuatro personas fueron detenidas con mil 500 tarjetas con las que cobraban a las víctimas préstamos ilegales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora ejecutó la diligencia en un domicilio ubicado en Calle 20 y 21, donde fueron aseguradas cuatro personas, armas, narcótico, teléfonos celulares, documentación y aproximadamente mil 500 tarjetas bancarias.

El operativo fue realizado el pasado 5 de julio para fortalecer una investigación por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, robo agravado y amenazas, en perjuicio de una mujer de identidad reservada, de 41 años, quien denunció haber sido privada de la libertad, agredida físicamente con un arma de fuego y amenazada de muerte junto con su familia.

Detienen a 4 personas en Agua Prieta, Sonora por presuntos préstamos ilegales; aseguran mil 500 tarjetas bancarias. Foto: Especial.

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Durante el cateo, en operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Municipal (PM), fueron detenidos en flagrancia Isaías “N”, de 37 años; Rafael “N”; Martín Arturo “N” y Luis Antonio “N”, por su probable responsabilidad en delito contra la salud, luego de asegurarse 10 envoltorios con narcótico cocaína.

En el inmueble también fueron localizados un revólver Taurus calibre .357, una carabina calibre .22, un rifle de postas, tres cartuchos calibre .32, 10 teléfonos celulares, diversa documentación y las tarjetas bancarias, indicios que fueron integrados a las investigaciones correspondientes.

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De acuerdo con los datos obtenidos, se estableció que Isaías “N” presuntamente operaba un esquema ilegal de préstamos, mediante el cual retenía tarjetas bancarias y números de identificación personal (NIP) de deudores como garantía, para posteriormente realizar retiros semanales por concepto de intereses.

La Fiscalía de Sonora mantiene abiertas las líneas de investigación para determinar la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos, así como para identificar a más víctimas.

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