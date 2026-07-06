La Copa del Mundo de 2026 ha sido escenario de innumerables emociones, pero pocas tan significativas como la despedida de Cristiano Ronaldo del torneo más importante del futbol.

En el Estadio de Dallas, y con 41 años de edad, el astro portugués disputó el último partido mundialista de una carrera que durante dos décadas estuvo marcada por récords, goles y actuaciones que lo consolidaron como una de las máximas figuras en la historia del deporte.

Cristiano llegó al torneo de FIFA con el sueño de conquistar el único trofeo que faltaba en su extraordinaria trayectoria y de seguir ampliando un legado construido a base de éxitos con Portugal. Sin embargo, su camino terminó en los octavos de final, donde la selección lusitana fue superada por España en un duelo cerrado que acabó por poner fin a su aventura mundialista, dejando atrás su único gol en fase final ante Craocia.

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Con el rostro desencajado, la mirada fija en el césped y visiblemente afectado por la derrota, Ronaldo se retiró lentamente del terreno de juego mientras recibía el reconocimiento de compañeros y rivales, terminando con una historia que inició en Alemania 2006.

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El astro portugués debutó en una Copa del Mundo con apenas 21 años, cuando Portugal enfrentó a Angola en Alemania 2006. En aquella edición también marcó ante Irán, firmando el primero de los 11 goles que anotó a lo largo de su trayectoria mundialista y que le permitieron convertirse en el único futbolista en marcar en seis Copas del Mundo diferentes.

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A lo largo de su recorrido en la máxima justa, Cristiano Ronaldo disputó 26 partidos y estuvo cerca de alcanzar la gloria en varias ocasiones. Su mejor actuación llegó en 2006, cuando Portugal alcanzó las semifinales y terminó peleando por el tercer lugar del torneo, aunque finalmente se quedó fuera del podio.

No todas sus participaciones estuvieron acompañadas del éxito colectivo. En Brasil 2014 vivió el momento más complicado de su carrera mundialista, al quedar eliminado en la fase de grupos pese a marcar un gol. También alcanzó los octavos de final en Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y en la Copa del Mundo de 2026, resultados que dejaron la sensación de que Portugal pudo haber aspirado a más de la mano de su máxima figura.

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Su actuación más destacada en los últimos años se presentó en Qatar 2022, donde la selección portuguesa logró instalarse en los cuartos de final y rozó el sueño de pelear por el título.