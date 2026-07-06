Con la mirada perdida entre las tribunas, aplaudiendo a los aficionados e intentando contener las lágrimas, Cristiano Ronaldo emprendió el camino hacia el vestidor bajo la mirada de compañeros y rivales, consciente de que acababa de disputar su último partido en una Copa del Mundo.

El portugués, quien horas antes había asegurado que se marcharía en paz y orgulloso de todo lo conseguido a lo largo de su carrera, vio llegar el final de su aventura mundialista en un escenario tan emotivo como doloroso.

La ilusión de llevar a Portugal entre las ocho mejores selecciones del planeta estuvo muy cerca de hacerse realidad, pero terminó por esfumarse de manera agónica. Un solitario gol de España sentenció la derrota por (1-0) y acabó con el sueño lusitano de seguir avanzando en el torneo.

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Las imágenes de Cristiano Ronaldo recorrieron el mundo en cuestión de minutos y provocaron una ola de reacciones en redes sociales. Miles de aficionados lamentaron el adiós mundialista de un futbolista que marcó una época, convirtiéndose en uno de los grandes referentes de su generación y en una de las figuras más influyentes en la historia del futbol.

En su sexta participación en una Copa del Mundo, el portugués puso fin a un recorrido memorable, dejando como legado 11 goles y un lugar privilegiado entre las máximas leyendas del torneo.

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LOS 11 GOLES DE CRISTIANO RONALDO EN LA COPA DEL MUNDO

Portugal 2-0 Irán (Alemania 2006)

Portugal 7-0 Corea del Norte (Sudáfrica 2010)

Portugal 2-1 Ghana (Brasil 2014)

Portugal 3-3 España (Rusia 2018)

Portugal 3-3 España (Rusia 2018)

Portugal 3-3 España (Rusia 2018)

Portugal 1-0 Marruecos (Rusia 2018)

Portugal 3-2 Ghana (Qatar 2022)

Portugal 5-0 Uzbekistán (Estados Unidos, México y Canadá 2026)

Portugal 5-0 Uzbekistán (Estados Unidos, México y Canadá 2026)

Portugal 2-1 Croacia (Estados Unidos, México y Canadá 2026)