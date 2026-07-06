La Selección Mexicana volvió a quedarse en la orilla del camino durante la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo, un desenlace que repite los escenarios de torneos pasados y que despierta un sentimiento de nostalgia colectiva entre la fanaticada local.

A pesar de que el desarrollo del juego reflejó una competencia reñida que alimentó la esperanza de avanzar hacia la siguiente ronda, el marcador definitivo mantuvo la tendencia histórica que golpea el ánimo deportivo del país.

Sin embargo (fieles a la arraigada tradición cultural de afrontar la adversidad a través del sentido del humor), los seguidores de la escuadra tricolor inundaron las redes de forma inmediata con imágenes cómicas y parodias para mitigar el trago amargo de la eliminación.

bueno nos fuimos alv al mismo tiempo 🥹 se va la diversión de este mundial pic.twitter.com/4JRhcrwzM3 — diabo (@iconicdemie) July 6, 2026

El partido frente al combinado de Inglaterra generó niveles extremos de ansiedad y nerviosismo en la audiencia, alcanzando picos emocionales que se desahogaron mediante la creación de contenidos multimedia en internet.

El Morita mañana en la secundaria: pic.twitter.com/72K4Y8GycV — Migue (@sinbuenostuits) July 6, 2026

Durante los primeros compases del encuentro, las publicaciones digitales elogiaron el desempeño del delantero Julián Quiñones, cuyas jugadas individuales otorgaron un respiro y una dosis de ilusión al esquema táctico dirigido por Javier Aguirre.

🇲🇽 Mexicanos be like: Pipipipipipipipipi 😭 pic.twitter.com/cU1O35UCeh — Camila González (@CamilitaGnzlz) July 6, 2026

Al tratarse de una cobertura centrada en la reacción de videos y publicaciones de carácter puramente viral en plataformas digitales, los elementos humorísticos sirvieron como un termómetro social para procesar el impacto de las anotaciones que silenciaron los festejos locales.

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CHAU MEXICANOS, NO VUELVAN MÁS 👋🏻 pic.twitter.com/o2u9zziwG3 — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) July 6, 2026

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