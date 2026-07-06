Vecinos de Jardines de San Juan, una de las comunidades ubicadas en la parte más alta de la alcaldía Tlalpan, contarán por primera vez con una secundaria en su propia localidad, pues este viernes quedó formalizado el acuerdo que permitirá la operación del plantel, un proyecto esperado por las familias de la zona y que, de acuerdo con la alcaldesa Gabriela Osorio, representa la culminación de un compromiso impulsado durante la administración, como delegada, de la hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La firma del contrato de comodato entre la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, la Asociación Civil Tierra, Necesidad Verdadera, A.C. y la alcaldía Tlalpan formaliza el uso del inmueble para que la autoridad educativa pueda operar oficialmente la secundaria a partir del próximo 31 de agosto. Con este acuerdo queda garantizado el inicio de clases y se hace realidad una demanda histórica de las familias de Jardines de San Juan, que durante años solicitaron contar con un plantel cercano para que sus hijas e hijos continuaran sus estudios.

La edil morenista Gabriela Osorio calificó el momento como uno de los más significativos y emotivos de su administración al destacar que representa el cumplimiento de una palabra empeñada con la comunidad y la continuidad de un proyecto que comenzó años atrás.

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“Para nosotras es algo bastante simbólico lograr concretar lo que inició en su momento la hoy presidenta de México, la doctora Claudia. Estamos aquí para servir a la gente, para que esas promesas que se hicieron en campaña y después cuando estuvimos en gobierno se hagan realidad. No representamos la vieja política; cuando abrimos la boca para decir algo, honramos la palabra”, comentó.

La alcaldesa recordó que este nuevo plantel forma parte de una serie de compromisos asumidos con las y los habitantes de Jardines de San Juan. Entre ellos mencionó la realización de la huella ecológica, el reciente convenio suscrito con la UNAM para desarrollar los estudios que permitan avanzar en la regularización de la comunidad y, ahora, la puesta en operación de la secundaria, que abrirá sus puertas al inicio del próximo ciclo escolar.

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“Les dijimos que el 31 de agosto de 2026 iniciarían clases en la secundaria de Jardines de San Juan y hoy esa promesa es una realidad”, afirmó ante vecinas y vecinos, al anunciar además que el inicio de actividades estará acompañado de una ceremonia inaugural con la primera generación de estudiantes y que posteriormente se definirá el nombre oficial del plantel conforme a los procedimientos de la autoridad educativa.

Osorio sostuvo que este logro es resultado de un esfuerzo colectivo entre la comunidad y los distintos niveles de gobierno, al reconocer el trabajo realizado durante años por habitantes y representantes sociales que mantuvieron viva la demanda por una escuela secundaria en la zona.

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“Aquí está el ejemplo de que cuando dejamos a un lado los egos y las divisiones se logran proyectos tan importantes como éste, porque todas y todos se toman de la mano para un solo objetivo: beneficiar a su comunidad”, señaló.

En ese contexto, destacó que la ampliación de la oferta educativa en el sur de Tlalpan continuará durante los próximos meses con la apertura de la Preparatoria Pública Rosario Castellanos en San Andrés Totoltepec y el inicio de actividades de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con el propósito de que las y los jóvenes puedan cursar desde la educación básica hasta la superior sin alejarse de sus comunidades.

La secretaria general de la Asociación Civil Tierra, Necesidad Verdadera, A.C., Patricia Alpizar, afirmó que la firma del comodato representa la culminación de una lucha comunitaria de más de 30 años y permitirá que cientos de jóvenes tengan mayores oportunidades para continuar con su formación académica.

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A nombre de las y los vecinos, Inés Bautista agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por haber impulsado originalmente el proyecto cuando estuvo al frente de Tlalpan y reconoció a la alcaldesa Gaby Osorio por mantener las gestiones hasta concretar la firma del convenio que hará posible el funcionamiento del plantel.

dmrr