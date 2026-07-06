El Paseo de la Reforma, entre la Estela de Luz y avenida Hidalgo, presenta afectaciones viales debido a los trabajos de logística por el retiro de pantallas y equipo de audio que se instaló para ver el partido de la selección nacional.

El gobierno de la Ciudad de México colocó este fin de semana sobre el corredor Hidalgo-Reforma 6 pantallas grandes y 30 pequeñas, así como dos escenarios para que los aficionados acudieran este domingo a ver el partido entre México e Inglaterra.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó una reducción en los carriles centrales de Reforma en su entronque con Hidalgo, dónde trabajadores desinstalan la estructura y el equipo audiovisual.

Retiro de pantallas afecta Paseo de la Reforma. Foto: Karla Guerrero

De igual manera, continúan las vallas metálicas en las estaciones del metrobús línea 7 que se instalaron para protegerlas durante los festejos por la participación de México en el Mundial de Futbol.

Sin embargo, el sistema de transporte funciona con normalidad, pero los pasajeros descienden poco antes de llegar a la estación.

La mayor afectación vial se encuentra sobre la Glorieta del Ángel de la Independencia, donde aún continúa un escenario, camiones de carga, así como decenas de personas laborando en la desinstalación del equipo.

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Además, una fila de camiones de la Secretaría de Obras y Servicio de la capital ocupa el carril confinado para el Metrobús, por lo que los autos deben compartir un carril con este autobús público.

Retiro de pantallas afecta Paseo de la Reforma. Foto: Karla Guerrero

También se observó que en este tramo, que va desde Hidalgo hasta la Estela de Luz, hay varias pantallas y estructuras, por lo que se dificulta la visibilidad del semáforo para vehículos y peatones.

Ante todo esto, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sugirió tomar como alternativas de movilidad la avenida Chapultepec y el Circuito Interior.

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