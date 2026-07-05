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Miles de aficionados mexicanos que abarrotaron el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, desalojaron Paseo de la Reforma ante la derrota de la selección mexicana a manos del conjunto de Inglaterra.
Durante el partido, la afición abarrotó el Ángel de la Independencia y más zonas de Reforma, en donde se transmitió el partido de los octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra.
Luego de que el conjunto nacional perdió 2-3 ante los ingleses, los aficionados que se encontraban en Paseo de la Reforma optaron por abandonar la avenida primaria, en la que se esperaban festejos por una posible victoria del combinado nacional.
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Las caras tristes no se hicieron esperar ante la derrota del equipo mexicano. Ante los gritos de “jugamos como nunca, pero perdimos como siempre”, los asistentes comenzaron a abandonar las instalaciones de Paseo de la Reforma.
Ante la victoria de Inglaterra, las lágrimas no se hicieron esperar en los aficionados de México, quienes caminaron a las estaciones de la Línea 1, que reabrieron ante la desilusión de la selección nacional.
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En comparación con los partidos pasados, Paseo de la Reforma luce con poca afluencia.
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