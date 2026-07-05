Aficionados de la Selección Mexicana se reunieron en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México con el fin de celebrar el partido de futbol que tendrá el Tri contra Inglaterra este 5 de julio a las 19:00 horas.

Con maquillajes especiales, camisetas verdes, trompetas e inclusive música en vivo, los seguidores disfrutaron el ambiente.

Bajo el puente del estadio, la gente se concentró para cantar, bailar y tomarse fotos; entre banderas, bufandas y el sonido de las porras, la explanada se pintó de verde, blanco y rojo.

Aficionados mexicanos afuera del Estadio Ciudad de México, antes del partido de futbol entre Inglaterra y México. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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Raúl Bartolo llegó con un maquillaje de la bandera de México cubriendo toda su cara y explicó que no se pierde un partido del Tri en casa desde 2018.

“Venir así pintado es mi forma de alentar, de decirle a los jugadores que estamos con ellos desde la tribuna”, dijo

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Para Raúl, el ambiente previo es tan importante como lo es el partido y mencionó que era un sueño que su ciudad fuera casa de un mundial.

"Hoy le vamos a ganar a Inglaterra, yo lo siento” dijo festejando.

Aficionados mexicanos afuera del Estadio Ciudad de México, antes del partido de futbol entre Inglaterra y México. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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Luis y Tonalli, una pareja de Coyoacán,.llegaron con trajes y maquillajes de catrín y catrina hechos a mano. “Es nuestra tradición venir de catrines a los partidos importantes; es cultura, es identidad y es fiesta”, comentó Luis.

Tonalli, la maquilladora, agregó que cada detalle del vestuario tiene un significado. “Traemos colores patrios y flores porque queremos que el Tri sienta ese orgullo mexicano desde la cancha", declaró.

Lucas, un turista británico que visita por primera vez el país, quedó sorprendido por la pasión de la afición.

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“El ambiente mexicano es otra cosa, en Inglaterra cantamos, pero aquí se baila, se pinta la cara, se vive con todo el cuerpo”, comentó mientras grababa a la gente bajo el puente.

Aficionados mexicanos afuera del Estadio Ciudad de México, antes del partido de futbol entre Inglaterra y México. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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