Poco antes de las 16:30 horas, se transmitió en las pantallas que rodean al Ángel de la Independencia que este punto ya se encuentra “lleno”, y se pidió a la población celebrar “con seguridad” en esta zona del Paseo de la Reforma.

Sin embargo, todavía minutos después de las 16:40 en el filtro de seguridad instalado del lado de la glorieta del Ahuehuete, en la calle de Niza, aún se permite el ingreso a los aficionados de forma controlada y personal de la Policía capitalina continúa las revisiones de mochilas y bolsas para impedir que ingresen con bebidas alcohólicas, a poco más de una hora del partido México-Inglaterra.

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