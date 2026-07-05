A dos horas y media del silbatazo inicial del partido de futbol entre México e Inglaterra, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó que el FIFA Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México está lleno.

Debido a lo anterior, pide a los aficionados nacionales y extranjeros que se trasladen a las pantallas instaladas en Centro Histórico de la capital del país, Avenida Paseo de la Reforma o al Monumento a la Revolución.

En breve más información...

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