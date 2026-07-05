[Publicidad]
A dos horas y media del silbatazo inicial del partido de futbol entre México e Inglaterra, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó que el FIFA Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México está lleno.
Debido a lo anterior, pide a los aficionados nacionales y extranjeros que se trasladen a las pantallas instaladas en Centro Histórico de la capital del país, Avenida Paseo de la Reforma o al Monumento a la Revolución.
En breve más información...
Lee también Gobierno de CDMX despliega 14 módulos de apoyo; auxiliarán a aficionados durante partido México vs Inglaterra
Chapultepec celebra el cumpleaños 36 de la panda gigante Xin Xin; visitantes le cantan "Las Mañanitas"
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
dft/bmc
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Lupita Nyong'o y Tom Holland se enfrentan por el México vs Inglaterra
Universal Deportes
Mundial 2026: Casa Blanca pidió a la FIFA que revisara la tarjeta roja de Folarin Balogun; Bélgica se pronuncia
Metrópoli
Reportan Fan Fest del Zócalo lleno, a horas del Inglaterra vs México; autoridades invitan a acudir a otros festejos
Metrópoli
¿Qué pasa en la Línea 1 del Metro?; cierran temporalmente dos estaciones por concentraciones del México vs Inglaterra
Espectáculos
Ninel Conde es acusada por su maquillista de no pagar
Viral
Embajador de Japón se pone el sombrero y lanza su “¿Y si sí?” para apoyar a México
Fútbol
¿Quiénes son las jugadoras de la Liga MX Femenil nominadas al Balón de Oro? Conoce cómo votar
Historias
La Virgen de Guadalupe también destaca su presencia en el mundial