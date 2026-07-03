Michel Bauer, CEO de Host City Ciudad de México y responsable del Fan Fest en la capital del país, informó que alistan una sorpresa musical el domingo 5 de julio cuando termine el partido México-Inglaterra, el cual será transmitido en el Zócalo de la CDMX y donde prevén la prestación gratuita de un "grupo musical importante".

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en su programa "Por la Mañana" de Radio Fórmula, el responsable del Fan Fest detalló que el objetivo del concierto gratuito es "evitar aglomeraciones" en otras partes de la capital. Cabe mencionar que tras las celebraciones del partido México-Ecuador el pasado martes 30 de junio, se reportó la muerte de 4 personas, tres de ellas por asfixia, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

"Hay muchas cosas de entretenimiento aquí en el Fan Fest y bueno al final del día, terminando el partido, también tenemos una sorpresa para que la gente se quede con nosotros, evitando aglomeraciones en otras partes que ya sabemos que van a estar llenas, entonces invitamos a la gente a que después del partido se queden con nosotros", expresó el CEO de la ciudad anfitriona.

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Sin revelar el nombre de la banda musical que se presentará en el Zócalo, dijo que "obviamente es un grupo musical importante", así como ocurrió en la inauguración del Mundial 2026 cuando se presentó la Banda El Recodo. "Tendremos otra banda también conocida y obviamente muy querida por la gente", compartió.

En cuanto a números, a 23 días del arranque del Fan Fest, el responsable del evento reportó que suman más de un millón 800 mil personas visitantes y espera que en estos días sumen más de 2 millones de asistentes.

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"La cuenta que tenemos es ya más de un millón 800 mil de personas que han visitado el Fan Festival de aquí del Zócalo y esperamos que entre hoy, mañana, a lo mejor domingo temprano, podamos tener el visitante o la visitante o la familia visitante número dos millones, cosa que era el número que habíamos calculado tener hasta el final del torneo y creo que vamos a superar esta cifra este fin de semana llegando a dos millones de personas", afirmó.

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Respecto a las medidas de seguridad, explicó que han realizado un "refuerzo importante" de la mano de las autoridades de seguridad y el Gobierno Capitalino en el tema del control de accesos y tener una capacidad cómoda para las personas.

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Ayer, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), hicieron un llamado a los aficionados a evitar conductas que pongan en riesgo su integridad física y la de terceras personas, evitando dinámicas que pueden ser riesgosas como los retos de “Quiere volar” y "Nadaremos”.

El encuentro deportivo entre México e Inglaterra comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio sede Ciudad de México y será transmitido en varios puntos de la capital del país. Este partido representa uno de los más importantes de los octavos de final del Mundial 2026.

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