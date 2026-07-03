Los festejos en el Ángel de la Independencia, en la Plaza Minerva de Guadalajara y en otros lugares del país con la asistencia de más de un millón de mexicanos son la prueba de que el Mundial y los triunfos de la Selección Nacional apelan al nacionalismo y la unidad del país por encima de la narrativa que ha buscado dividir entre ricos, pobres, chairos y fifís.

Así lo indicaron sociólogos y comunicólogos que expusieron que estos festejos masivos en calles, plazas y el Fan Fest son una respuesta a la FIFA por los altísimos precios para ver los partidos, con una especie de Mundial para ricos, pero también ante la decisión de que la mayoría de los encuentros sólo se pueden por medio de la televisión de paga, a la cual no acceden millones de mexicanos.

Expusieron que los festejos unen por igual a los mexicanos que tienen más de 100 mil pesos para asistir a un partido en el Estadio Azteca, que han sido calificados peyorativamente como whitexicans o por los millones que no tienen esos recursos, “pero que igualmente se sienten orgullosos de ser mexicanos y pierden su día de trabajo para festejar en el Ángel”.

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El catedrático y sociólogo de la Universidad La Salle Felipe Gaytán dijo a EL UNIVERSAL que “hay una simbiosis, una unión de todas las clases sociales, sin importar si no se tiene al otro día para comer o se pueden pagar miles de pesos por un boleto para el Mundial, lo que tiene que ver con el nacionalismo que desde niños nos inculcan con la Bandera, con los símbolos y colores patrios que están representados con los jugadores, las playeras, la Selección Nacional.

“La gente que en este momento porta sus playeras de la Selección se siente cobijada por ese símbolo, que muchos dirán que es un trozo de tela, pero representa mucho más, un principio de identidad, saber de dónde procedes, de dónde vienes. Y parte de esta cuestión social y cultural, que no política, porque la política dentro de las sociedades genera tensiones”, dijo.

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Expuso que ese sentimiento nacionalista borra las diferencias sociales, económicas y políticas.

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“En los festejos no importa que seas fifi, chairo, derechairo o whitexican. Es un fenómeno que ya rebasó a los gobiernos federal y locales, como en el caso de la Ciudad de México y el querer imponer un ajolote; el de Samuel García, que intentó aprovechar la estancia de la Selección de Países Bajos para capitalizar el color naranja a su favor”, aseveró.

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El sociólogo indicó que no es un fenómeno sólo de México, ocurre en Inglaterra, Argentina con sus propias Selecciones. “Pero en nuestro país se está cambiando el discurso del ‘ya merito’, ‘jugamos como nunca y perdimos como siempre’ al ‘y si sí”, que es una esperanza, la de una utopía de ser campeones del mundo”.

Felipe Gaytán dijo que es interesante también cómo mucha de la gente que acude al estadio a ver a la Selección con alto poder adquisitivo está dispuesta a pagar 100 mil pesos por un boleto, aunque no entiendan nada de futbol, pero es parte de ese sentimiento nacionalista, de ponerse una playera de México y de cantar el Himno.

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Festejos, respuesta de aficionados ante intento de la FIFA de Mundial para ricos

Por su parte, Mireya Márquez, académica e investigadora del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana CDMX, expuso que las manifestaciones masivas en el Ángel y los Fan Fest son la respuesta de los aficionados a la FIFA que volvió prohibitivo el Mundial para la inmensa mayoría de los mexicanos con alto precio en los boletos para los estadios y con partidos sólo por plataformas de paga.

“Estas manifestaciones de experiencia, de disfrute colectivo tienen que entenderse como una respuesta al contexto en el que la FIFA ha puesto el consumo de los partidos de futbol. Existe una brecha digital de este Mundial en México y en otros países porque tener internet en el celular no significa tener acceso a ver los partidos”.

Argumentó que el Mundial nos ha cambiado la jugada al pasar de la gratuidad de la televisión abierta a un modelo que exige una triple barrera de entrada a la conectividad residencial de alta velocidad, suscripción a plataforma de streaming privada y la bancarización obligatoria, lo que esconde una desigualdad brutal.

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En los festejos no importa que seas fifí, chairo, derechairo o whitexican. Es un fenómeno que ya rebasó a los gobiernos federal y locales, dice experto. FOTO: ARCHIVO EL UNIVERSAL

Expuso que los últimos informes señalan que en México hay 100 millones de personas con internet, pero la inmensa mayoría con tarjetas de prepago de 20 o 50 pesos, por lo que no tienen acceso a las plataformas del Mundial, por lo que recurren a los Fan Fest cuando los partidos no se transmiten por televisión abierta.

“El 91% de los hogares rurales están completamente segregados de estas plataformas digitales que son las que tienen el derecho al torneo, por lo que quedan fuera de la jugada corporativa y del negocio de la FIFA, que volvió más caro este Mundial que asistir a una carrera de Fórmula 1 del Checo Pérez”, dijo.

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Agregó que estas pantallas gigantes, estos festejos masivos, además de la catarsis colectiva, son el otro Mundial, que no es el de los ricos que pueden acudir a los estadios. Lo que se vive en las calles es una experiencia de disfrute colectivo que se está volviendo la forma de resistencia a esta captura corporativa de la FIFA”.

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Incluso, expuso, en la mayoría de los restaurantes que no tienen permiso de la FIFA se despojó de ese disfrute si no pagas los derechos. Lo importante es que la FIFA, que opera como un gran suprapoder por encima incluso de los gobiernos, menospreció a los aficionados mexicanos, quienes, a pesar de no poder ir a los estadios, se apoderaron del Mundial”, dijo.

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