El Gobierno de la Ciudad de México junto a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) lanzó una iniciativa que busca disminuir la cantidad de residuos y mantener las calles limpias durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana.

En esta propuesta llamada "Mega Limpiatón de la Afición", se invita a los aficionados mexicanos a recoger la basura generada durante las jornadas de celebración y concentraciones en los espacios recreativos, para entregarla al camión recolector.

Para ello, se otorgarán a los interesados bolsas de plástico para basura, en las avenidas de Paseo de la Reforma e Insurgentes. Esta iniciativa se llevará a cabo este domingo 5 de julio, en un horario de 16:00 a 22:00 horas.

Lee también PlayStation Plus: juegos que llegarán gratis en JULIO; consulta aquí los títulos del mes

Aficionados en Paseo de la Reforma, CDMX. Celebración del mundial 2026. Foto: Valente Rosas

¿En qué consiste esta dinámica?

La dinámica tendrá lugar este domingo 5 de junio, en el marco del enfrentamiento entre México e Inglaterra en los octavos de final, en el Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Derivado de los residuos acumulados en las calles de la capital por los festejos luego del triunfo de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, las autoridades han extremado métodos que mantengan las calles y espacios públicos limpios.

[Publicidad]

Una de estas acciones por parte de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) consistió en la instalación de más de 600 contenedores de basura sobre puntos estratégicos y de mayor afluencia en Paseo de la Reforma, con el objetivo de mantener un espacio ordenado y limpio.

Lee también Niño Bridger Walker inspira figura de acción "Pulse"; salvó a su hermana menor de ataque de perro

Limpian Paseo de la Reforma tras festejos por triunfo de México. Foto: Santiago Cadena

La entrega de bolsas de plásticos para los residuos entre los aficionados se llevará a cabo en la esquina entre Av. Paseo de la Reforma y la Av. Insurgentes Sur, antes de llegar al monumento a Cuauhtémoc. La estrategia se extenderá antes, durante y después del partido.

[Publicidad]

Además de asegurar un espacio limpio, esta iniciativa tiene el objetivo de fomentar la cultura cívica y construir buenos hábitos en la población que eviten la acumulación de desechos tras los partidos de fútbol, demostrando que la pasión deportiva también se refleja en el cuidado de la capital.

También te interesará:

Cómo quitar la resaca rápido; remedios naturales que sí funcionan

[Publicidad]

Descubre los beneficios de la poderosa mezcla con aceite de oliva, canela y limón; mejora la limpieza de tu hogar

Exponen a mexicana tras lanzar bebida a aficionado de Ecuador; video desata indignación en redes sociales

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

mndsm