Tendencias | 02-07-26 | 16:56 |

Este mes, PlayStation añadirá tres nuevos juegos gratis en su catálogo mensual del servicio de suscripción de pago de Sony , que podrán descargarse en cualquiera de sus tres niveles de membresía.

Es importante señalar que, para mantener el acceso a estos juegos, debe conservarse la membresía activa al servicio, pues si llega a interrumpirse el pago, los juegos se bloquearán temporalmente y se reactivarán una vez se haga el pago.

Los juegos de JULIO llegarán al catálogo este martes 7 de julio, mientras que los títulos pueden obtenerse sin costo correspondientes al mes de podrán descargarse hasta el próximo lunes 6 de julio. Estos juegos son:

  • Grounded Fully Yoked Edition
  • Nickelodeon All-Star Brawl 2
  • Warhammer 40,000 Dartide

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¿Qué juegos llegarán en JULIO?

Call of Duty: Modern Warfare III

Desarrollado por Infinity Ward y Sledgehammer Games, esta tercera entrega regresa con una nueva campaña, versiones modernizadas de mapas clásicos para el modo multijugador y una experiencia de zombies de mundo abierto.

Con gráficos mejorados y funciones innovadoras, en este juego el Capitán Price y la Fuerza Operativa 141 deberán enfrentarse a Vladimir Makarov, un criminal de guerra ultranacionalista que intenta extender su influencia al mundo entero.

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For the King II

En este RGP que combina mecánicas roguelite y de tablero, la Reina Rosomon se ha levantado contra sus súbditos y los ha sometido a servir en las oscuras minas de Fahrul, mientras la monarca forja alianzas con malévolas fuerzas siniestras.

En este título de PS4 y PS5, los jugadores podrán recorrer Fahrul en solitario o en cooperativo de hasta cuatro jugadores, mientras lo arriesgan todo para combatir a la despótica reina y acabar con su tiranía opresora.

El juego cuenta con un sistema de desplazamiento clásico, inspirado en las tiradas de dados, donde la suerte o la desgracia te espera. Además de mecánicas de enfrentamientos y combate que aportan espontaneidad.

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PlayStation Plus: juegos que llegarán gratis en JULIO; consulta aquí los títulos del mes. Foto: PlayStation Plus
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CrossCode

Finalmente, este videojuego de rol y acción en 2D combina gráficos estilo retro de 16 bits con un sistema de combate frenético, ataques cuerpo a cuerpo, rompecabezas desafiantes y una entretenida historia de ciencia ficción.

En este título, los usuarios controlarán a Lea, una jugadora atrapada dentro de un MMORPG futurista que ha perdido la memoria y no puede hablar. Asimismo, podrán interactuar con otros jugadores controlados por inteligencia artificial.

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¿Cómo suscribirse a los planes de PlayStation Plus?

Para unirse al servicio de PlayStation Plus y disfrutar de los beneficios, descuentos y regalos mensuales, deberás acceder desde tu consola de juego o el portal digital de Sony. Para suscribirte desde tu equipo de juego, sigue estos pasos:

  • Accede a la PlayStation Store: en la pantalla de inicio selecciona el ícono de PlayStation Plus o entra directamente a la PlayStation Store.
  • Elige tu plan de suscripción: selecciona entre los tres diferentes niveles disponibles: Essential, Extra o Deluxe.
  • Selecciona la frecuencia: elige si prefieres pagar de forma mensual, trimestral o anual.
  • Confirma el pago: sigue las instrucciones en pantalla para añadir o seleccionar un método de pago, y finaliza la compra.
Los usuarios de PS Plus podrán votar desde la opción Vote to Play, que se encuentra debajo de las notificaciones o en la sección PS Plus de PlayStation Store
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Precios de plan Essential, Extra y Deluxe

Essential

  • 1 mes: 7.99 dólares
  • 3 meses: 20.99 dólares
  • 12 meses: 64.99 dólares

Extra

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  • 1 mes: 11.99 dólares
  • 3 meses: 33.99 dólares
  • 12 meses: 107.99 dólares

Deluxe

  • 1 mes: 13.99 dólares
  • 3 meses: 39.99 dólares
  • 12 meses: 124.99 dólares

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