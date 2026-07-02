Este mes, PlayStation añadirá tres nuevos juegos gratis en su catálogo mensual del servicio de suscripción de pago de Sony PlayStation Plus, que podrán descargarse en cualquiera de sus tres niveles de membresía.

Es importante señalar que, para mantener el acceso a estos juegos, debe conservarse la membresía activa al servicio, pues si llega a interrumpirse el pago, los juegos se bloquearán temporalmente y se reactivarán una vez se haga el pago.

Los juegos de JULIO llegarán al catálogo este martes 7 de julio, mientras que los títulos pueden obtenerse sin costo correspondientes al mes de JUNIO podrán descargarse hasta el próximo lunes 6 de julio. Estos juegos son:

Grounded Fully Yoked Edition

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Warhammer 40,000 Dartide

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Estos son los tres videojuegos que llegarán de manera gratuita al servicio de PlayStation Plus. Foto: PlayStation

¿Qué juegos llegarán en JULIO?

Call of Duty: Modern Warfare III

Desarrollado por Infinity Ward y Sledgehammer Games, esta tercera entrega regresa con una nueva campaña, versiones modernizadas de mapas clásicos para el modo multijugador y una experiencia de zombies de mundo abierto.

Con gráficos mejorados y funciones innovadoras, en este juego el Capitán Price y la Fuerza Operativa 141 deberán enfrentarse a Vladimir Makarov, un criminal de guerra ultranacionalista que intenta extender su influencia al mundo entero.

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For the King II

En este RGP que combina mecánicas roguelite y de tablero, la Reina Rosomon se ha levantado contra sus súbditos y los ha sometido a servir en las oscuras minas de Fahrul, mientras la monarca forja alianzas con malévolas fuerzas siniestras.

En este título de PS4 y PS5, los jugadores podrán recorrer Fahrul en solitario o en cooperativo de hasta cuatro jugadores, mientras lo arriesgan todo para combatir a la despótica reina y acabar con su tiranía opresora.

El juego cuenta con un sistema de desplazamiento clásico, inspirado en las tiradas de dados, donde la suerte o la desgracia te espera. Además de mecánicas de enfrentamientos y combate que aportan espontaneidad.

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PlayStation Plus: juegos que llegarán gratis en JULIO; consulta aquí los títulos del mes. Foto: PlayStation Plus

CrossCode

Finalmente, este videojuego de rol y acción en 2D combina gráficos estilo retro de 16 bits con un sistema de combate frenético, ataques cuerpo a cuerpo, rompecabezas desafiantes y una entretenida historia de ciencia ficción.

En este título, los usuarios controlarán a Lea, una jugadora atrapada dentro de un MMORPG futurista que ha perdido la memoria y no puede hablar. Asimismo, podrán interactuar con otros jugadores controlados por inteligencia artificial.

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¿Cómo suscribirse a los planes de PlayStation Plus?

Para unirse al servicio de PlayStation Plus y disfrutar de los beneficios, descuentos y regalos mensuales, deberás acceder desde tu consola de juego o el portal digital de Sony. Para suscribirte desde tu equipo de juego, sigue estos pasos:

Accede a la PlayStation Store: en la pantalla de inicio selecciona el ícono de PlayStation Plus o entra directamente a la PlayStation Store.

en la pantalla de inicio selecciona el ícono de PlayStation Plus o entra directamente a la PlayStation Store. Elige tu plan de suscripción : selecciona entre los tres diferentes niveles disponibles: Essential, Extra o Deluxe.

: selecciona entre los tres diferentes niveles disponibles: Essential, Extra o Deluxe. Selecciona la frecuencia: elige si prefieres pagar de forma mensual, trimestral o anual.

elige si prefieres pagar de forma mensual, trimestral o anual. Confirma el pago: sigue las instrucciones en pantalla para añadir o seleccionar un método de pago, y finaliza la compra.

Los usuarios de PS Plus podrán votar desde la opción Vote to Play, que se encuentra debajo de las notificaciones o en la sección PS Plus de PlayStation Store

Precios de plan Essential, Extra y Deluxe

Essential

1 mes: 7.99 dólares

3 meses: 20.99 dólares

12 meses: 64.99 dólares

Extra

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1 mes: 11.99 dólares

3 meses: 33.99 dólares

12 meses: 107.99 dólares

Deluxe

1 mes: 13.99 dólares

3 meses: 39.99 dólares

12 meses: 124.99 dólares

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