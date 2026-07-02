La prórroga del Registro Obligatorio de Celulares ya es oficial. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) amplió el plazo para que los usuarios vinculen su línea telefónica con su CURP e identificación oficial, aunque la nueva fecha límite dependerá del último dígito de cada número celular.

La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece un calendario escalonado que concluirá el 31 de diciembre. Las autoridades también advirtieron que quienes no cumplan con el registro podrían quedarse sin servicio telefónico.

Conoce cómo consultar las líneas telefónicas vinculadas a tu identidad en los portales de Telcel, AT&T y Movistar. Foto: Freepik

¿Cómo quedó la prórroga del Registro Obligatorio de Celulares publicada en el DOF?

La CRT confirmó que la ampliación del plazo aplica tanto para usuarios con líneas de prepago como de pospago que todavía no han vinculado su número telefónico con su identidad.

De acuerdo con la autoridad, la decisión se tomó debido a que un número importante de líneas aún no ha sido registrado. Sin embargo, el organismo aclaró que esta extensión no será igual para todos los usuarios, ya que cada persona deberá cumplir con una fecha específica según el último dígito de su número celular.

Registro Obligatorio de Celulares 2026 en México. Foto: Creada con IA

El nuevo calendario del Registro Obligatorio de Celulares quedó definido de acuerdo con la terminación del número telefónico.

Si el último dígito es 0, la fecha límite será el 15 de agosto.

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Si termina en 1, el plazo vencerá el 31 de agosto.

Para los números con terminación 2, la fecha límite será el 15 de septiembre.

Las líneas que finalicen en 3 deberán quedar registradas antes del 30 de septiembre.

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Quienes tengan terminación 4 tendrán como fecha máxima el 15 de octubre.

Las líneas que concluyan en 5 podrán registrarse hasta el 31 de octubre.

Para los números terminados en 6, el plazo finalizará el 15 de noviembre.

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Las líneas con terminación 7 tendrán como fecha límite el 30 de noviembre.

Los números que terminen en 8 deberán completar el trámite antes del 15 de diciembre.

Finalmente, quienes tengan una línea cuya terminación sea 9 podrán registrarla hasta el 31 de diciembre, fecha en la que concluirá definitivamente el proceso.

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La CRT anuncia calendario y fechas límite para el registro de líneas.



Las líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico.



Más información https://t.co/NqBRjvu8Tj pic.twitter.com/avqBrPPGii — CRTGobMX (@CRTGobMX) June 25, 2026

Lee también: Registro Obligatorio de Celulares: ¿puede registrar la línea telefónica un menor de edad?; esto dice la CRT

¿Por qué es obligatorio registrar la línea celular?

Aunque la medida ha generado inquietud entre algunos usuarios por el manejo de sus datos personales, la CRT sostiene que el objetivo es fortalecer la seguridad y reducir los delitos cometidos mediante líneas telefónicas anónimas.

Según el organismo, el registro busca combatir delitos como el fraude, la extorsión y otras actividades ilícitas que suelen realizarse desde números cuya identidad del propietario es desconocida.

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La autoridad también destacó que, con esta medida, el país se suma a una práctica implementada en 166 países, donde la compra y activación de tarjetas SIM requiere la identificación del usuario.

Lee también: Registro obligatorio de telefonía; ¿qué pasa si no vinculas tu línea antes de la nueva fecha límite?

¿Qué pasa si no registras tu línea telefónica antes de la fecha límite?

La CRT advirtió que esta será la única prórroga contemplada para el Registro Obligatorio de Celulares. Una vez vencido el plazo correspondiente a cada usuario, las compañías telefónicas deberán suspender la línea en un periodo de hasta 72 horas.

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Tras la suspensión, únicamente será posible realizar llamadas a los servicios de emergencia y de atención ciudadana, además de recibir alertas nacionales, como las emitidas en caso de sismo.

Además, la línea perderá el acceso a los datos móviles, por lo que ya no será posible navegar por internet utilizando la red celular. No obstante, los usuarios podrán seguir utilizando aplicaciones de mensajería y otros servicios únicamente si cuentan con conexión a una red Wi-Fi.

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