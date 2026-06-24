A solo unos días de que concluya el registro obligatorio de líneas telefónicas, algunos usuarios continúan buscando respuestas sobre uno de los temas que más dudas genera: qué sucede cuando el número celular es utilizado por un menor de edad. Las autoridades ya aclararon quién debe realizar el trámite y cuáles son los requisitos para evitar afectaciones en el servicio.

La fecha límite se acerca y quienes no completen el proceso podrían enfrentar la suspensión temporal de llamadas, mensajes y datos móviles.

Registro Obligatorio de Celulares. Foto: Freepik

¿Puede un menor de edad registrar una línea telefónica en México?

La respuesta es no. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, los menores de edad no tienen capacidad jurídica para contratar ni registrar servicios de telecomunicaciones por cuenta propia.

¿Puede un menor de edad registrar una línea telefónica en México? Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Esto significa que cualquier línea celular utilizada por niñas, niños o adolescentes deberá estar vinculada legalmente a una persona adulta responsable. El registro deberá realizarlo la madre, el padre o el tutor legal, quienes asumirán la titularidad de la línea ante las autoridades y el operador telefónico.

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¿Cómo hacer el registro obligatorio de una línea celular?

Las compañías telefónicas habilitaron distintas opciones para facilitar el proceso del registro nacional de celulares 2026, permitiendo realizarlo tanto en sucursales físicas como a través de plataformas digitales.

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Los usuarios deberán ingresar al portal oficial de su operador y proporcionar información básica como el número telefónico, la CURP y una identificación oficial vigente.

Registro Obligatorio de Celulares 2026. Foto: Especial

Posteriormente, el sistema solicitará cargar fotografías del documento por ambos lados para verificar su autenticidad. Además, se realizará una validación biométrica mediante la cámara del teléfono móvil para confirmar la identidad de la persona titular.

Una vez concluido el procedimiento, la línea quedará correctamente asociada al usuario registrado y se emitirá una confirmación de que el trámite fue completado con éxito.

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¿Cuál es la fecha límite para registrar una línea telefónica?

Las autoridades establecieron que el registro obligatorio de celulares deberá completarse antes del 30 de junio de 2026.

Registro Obligatorio de Celulares 2026 en México. Foto: Creada con IA

Quienes no realicen el registro dentro del plazo establecido podrían enfrentar la suspensión temporal de su línea, lo que implicaría quedarse sin acceso a llamadas, mensajes SMS y datos móviles.

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¿Por qué es obligatorio registrar los celulares en 2026?

El nuevo esquema forma parte del Registro Nacional de Celulares 2026, una medida impulsada para reducir el uso anónimo de líneas telefónicas en actividades delictivas.

Según las autoridades, el objetivo es fortalecer la identificación de los titulares de cada número telefónico y dificultar delitos como la extorsión telefónica, las estafas, los fraudes y otras operaciones vinculadas con grupos criminales.

La estrategia busca crear una base de datos actualizada que permita a las autoridades rastrear de manera más eficiente el origen de determinadas comunicaciones cuando exista una investigación en curso.

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