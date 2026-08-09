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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que trabaja en la calle Navojoa, en la colonia San Lorenzo Xicoténcatl, alcaldía Iztapalapa, donde se registra un encharcamiento con 100 metros de espejo de agua y 15 centímetros de tirante.
A través de su cuenta de X, explicó que no hay afectaciones a viviendas; sin embargo, personal de la secretaría retira basura de los accesorios hidráulicos para abatir los niveles del agua.
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Por su parte, la demarcación mencionó que trabajadores atienden los encharcamientos en la avenida Benito Juárez, en la colonia presidentes de México, con el objetivo de restablecer el tránsito vehicular.
Al respecto, la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz refirió que atienden las anegaciones, pero que los residuos sólidos continúan siendo un problema.
“Ya estamos en las calles atendiendo zonas de encharcamientos y nos volvemos a encontrar, una y otra vez, con basura dejada en la vía pública que tapa las coladeras”, escribió en redes sociales.
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