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Las fuertes lluvias de esta noche afectan la circulación del transporte público en la Ciudad de México.
El Cablebús informó que inició el desembarque de personas usuarias en Línea 3, que va de Vasco de Quiroga a Constituyentes por tormenta eléctrica en la zona poniente.
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“Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”, dijo el organismo.
En tanto, el Metro precisó que por las lluvias se implementó marcha de seguridad en las Líneas 8, A y 12. “Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”.
El Metrobús informó que, por la presencia de lluvias, las unidades han disminuido su velocidad en las siete Líneas.
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