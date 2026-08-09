Los derechos no se someten a consulta, pero el dictamen para despenalizar por completo el aborto en la Ciudad de México debe tener un proceso deliberativo e informativo, señaló la presidenta de la Comisión de Igualdad Genero en el Congreso local, Cecilia Vadillo.

Durante La Chilanguera de este domingo, se le cuestionó a la legisladora morenista sobre la idea de abrir nuevamente el diálogo en este tema.

“Me parece muy importante aclararlo: por supuesto que no estaríamos sometiendo a consulta el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo. Es un derecho y, efectivamente, los derechos no se consultan, pero entiendo que la dirección que quiere darle la coordinadora Xóchitl Bravo es un proceso informativo, deliberativo y social en el que se pueda dar a conocer de qué trata esta iniciativa ¿por qué? porque como lo hemos mencionado en otras ocasiones hay mucha desinformación sobre el tema”, argumentó.

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Cecilia Vadillo expuso que la despenalización total del aborto es un tema que no se ha socializado, por lo que hay mucha desinformación.

“Es necesario hablar mucho del tema porque cuando se aprobó en comisiones esta iniciativa, hubo mucha información. Es un tema que no se ha socializado tanto, es un tema del que no se ha hablado tanto, a diferencia de la despenalización parcial del aborto, que está mucho más socializado, pero lo que estamos planteando aquí es sacar el aborto del Código Penal y ese es un tema que todavía tiene mucha desinformación y que todavía no se entiende bien”, comentó la morenista.

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Hace dos semanas, la coordinadora de Morena Xóchitl Bravo comentó que le interesaría mucho descongelar el tema de la despenalización total del aborto en la Ciudad de México.

“De manera personal, pues soy una mujer feminista que defiende el derecho a decidir sobre los cuerpos de cada una de nosotras. Entonces, sí intentaremos retomar este tema. Obviamente, pues abriendo todos los consensos, porque me parece que, en los temas importantes de la ciudad como ese, que es un derecho para las mujeres, nos toca opinarlo a nosotras las mujeres”, expuso.

dmrr