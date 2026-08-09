[Publicidad]
Este domingo concluyó la revisión anual de la Línea 2 del Cablebús, que va de Constitución de 1917 a Santa Marta.
Del 27 de julio al 9 de agosto se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y predictivo, que incluyeron la sustitución de rodamientos de cuatro poleas motrices y retorno, el mantenimiento mayor a todos los sistemas de frenado y la inspección especial y control de dos balancines de poste; además de la intervención a sistemas motrices, de tensión, sincronización, accionamientos de rescate y elementos de seguridad, entre otros. También las actividades de conservación para las estaciones, infraestructura asociada y subestaciones.
Lee también Alcaldía Cuauhtémoc recolecta 255 toneladas de residuos al día de la vía pública; afirman que recuperan espacios públicos
Inicia revisión anual de la Línea 1
En tanto, desde este lunes 10 de agosto arranca la revisión anual de la Línea 1 del Cablebús, que va de Indios Verdes a Cuautepec.
En este trazo se harán actividades de mantenimiento preventivo en los sistemas electromecánicos, cabinas y torres, así como cuartos eléctricos y sistema de peaje. De igual forma, contará con inspecciones por parte de especialistas de los sistemas eléctricos, hidráulicos y mecánicos del teleférico, desplazamiento de cables aéreos, pruebas de carga y la rehabilitación de balancines en torres de la línea troncal.
Autobuses de la RTP brindarán servicio gratuito a las y los usuarios de este trazo.
[Publicidad]
dmrr
[Publicidad]
Más información
Mundo
Sismo de 7,4 sacude Colombia; reportan daños materiales
Colegio de Ingenieros Civiles de México
Nueva Ley Ambiental en México: buenas noticias… grandes desafíos
Universal Deportes
Barcelona sólo ha reflejado el poder de La Masia en la Selección de España y tiene una deuda pendiente
Universal Deportes
La Masia del Barcelona es protagonista de los dos títulos de la Selección de España en la Copa del Mundo
Impresa
Portada El Gráfico | Lunes 10 de agosto de 2026
Impresa
Horóscopos de HOY: Virgo, prepárate para vivir un día de alegría y mucha armonía, Venus está de tu lado
Historias
¿Qué pasa con Ariana Grande? Su cambio físico preocupa y recuerda la tragedia de Karen Carpenter
Espectáculos
Cynthia Klitbo entregó su tesorito a un profesor cuando tenía 14 años, así lo confesó la actriz