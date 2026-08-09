Este domingo concluyó la revisión anual de la Línea 2 del Cablebús, que va de Constitución de 1917 a Santa Marta.

Del 27 de julio al 9 de agosto se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y predictivo, que incluyeron la sustitución de rodamientos de cuatro poleas motrices y retorno, el mantenimiento mayor a todos los sistemas de frenado y la inspección especial y control de dos balancines de poste; además de la intervención a sistemas motrices, de tensión, sincronización, accionamientos de rescate y elementos de seguridad, entre otros. También las actividades de conservación para las estaciones, infraestructura asociada y subestaciones.

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Inicia revisión anual de la Línea 1

En tanto, desde este lunes 10 de agosto arranca la revisión anual de la Línea 1 del Cablebús, que va de Indios Verdes a Cuautepec.

En este trazo se harán actividades de mantenimiento preventivo en los sistemas electromecánicos, cabinas y torres, así como cuartos eléctricos y sistema de peaje. De igual forma, contará con inspecciones por parte de especialistas de los sistemas eléctricos, hidráulicos y mecánicos del teleférico, desplazamiento de cables aéreos, pruebas de carga y la rehabilitación de balancines en torres de la línea troncal.

Autobuses de la RTP brindarán servicio gratuito a las y los usuarios de este trazo.

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