La Línea 2 del Cablebús, que conecta Constitución de 1917 con Santa Marta, continúa con su programa de mantenimiento anual, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México mantiene un operativo de apoyo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para garantizar la movilidad de miles de habitantes de Iztapalapa.

Las labores de revisión iniciaron el pasado 27 de julio y concluirán el 9 de agosto. Durante este periodo, el servicio se suspende de manera parcial por tramos para permitir la intervención de equipos electromecánicos y de seguridad.

Del 27 de julio al 2 de agosto permaneció cerrado el bucle comprendido entre Santa Marta y Xalpa, mientras que del 3 al 9 de agosto la suspensión corresponde al tramo Constitución de 1917-Xalpa.

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Ante ello, la RTP ofrece un servicio gratuito para trasladar a las personas usuarias entre las estaciones afectadas, con el objetivo de reducir las afectaciones en sus traslados diarios.

RTP brinda servicio gratuito

Como parte del operativo, el titular de RTP, Martín López, realizó un recorrido de supervisión en la Línea 2 del Cablebús para orientar a los pasajeros sobre el funcionamiento del servicio emergente brindado por el transporte.

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Durante la inspección se verificó la operación de las unidades de apoyo que cubren el trayecto entre Constitución de 1917 y Xalpa, además de informar a los usuarios sobre las alternativas de traslado mientras concluyen los trabajos de mantenimiento.

Revisan sistemas mecánicos y de seguridad del Cablebús

Esta semana, el personal especializado lleva a cabo la revisión anual correspondiente al Bucle A, que comprende el tramo Constitución de 1917-Santa Marta, con intervenciones en componentes fundamentales para la operación del sistema.

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En la estación Constitución de 1917 se realiza el cambio de rodamientos y el mantenimiento de la polea de retorno, mientras que en la estación Quetzalcóatl se ejecuta el mantenimiento mayor de las centrales hidráulicas del sistema de frenos.

mahc/LL