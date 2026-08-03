La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) informó que esta mañana se registró un hecho de tránsito en el que estuvo involucrada una unidad del transporte público de la Ruta 18 y una motociclista, quien lamentablemente perdió la vida.

Los hechos se registraron en la avenida Miguel Othon de Mendizabal Oriente, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Al lugar arribaron servicios de emergencia para atender a una mujer de 50 años que resultó lesionada y que posteriormente perdió la vida.

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El operador de la unidad de transporte público quedó a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.

La Semovi indicó que se mantendrá al tanto del resultado de las diligencias para aplicar las sanciones de acuerdo a la normativa vigente.

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