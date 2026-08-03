[Publicidad]
La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) informó que esta mañana se registró un hecho de tránsito en el que estuvo involucrada una unidad del transporte público de la Ruta 18 y una motociclista, quien lamentablemente perdió la vida.
Los hechos se registraron en la avenida Miguel Othon de Mendizabal Oriente, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Al lugar arribaron servicios de emergencia para atender a una mujer de 50 años que resultó lesionada y que posteriormente perdió la vida.
Lee también Tabe asegura que Miguel Hidalgo es la segunda alcaldía con mayor percepción de seguridad; Blindar MH logró resultados, dice
El operador de la unidad de transporte público quedó a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.
La Semovi indicó que se mantendrá al tanto del resultado de las diligencias para aplicar las sanciones de acuerdo a la normativa vigente.
dmrr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Nación
Yasmín Esquivel defiende papel de la Corte; garantiza seguridad jurídica y Estado de Derecho
Mundo
Cuba sufre otro apagón nacional en menos de 24 horas; reporta "eventos meteorológicos"
Espectáculos
Fans de Harry Styles se defienden tras críticas por esperarlo afuera de su hotel: "no queremos molestarlo, verlo pasar es suficiente"
Mundo
Petro cuestiona la elección de De la Espriella; denuncia que el sistema no garantiza los votos
Al día
¡Metro arreglado! Rehabilitan 22 nuevos trenes que se incorporan a las líneas 2, 7, 8 y B
Viral
Diarrea explosiva pone en jaque a EU: dos personas mueren e investigan a lechuga mexicana
Espectáculos
¿Juan Soler con otra mujer en la cama? Paulina Mercado opina de sus escenas íntimas
Espectáculos
¿En TUDN le tienen envidia a Memo Schutz? Martha Figueroa hace fuertes revelaciones