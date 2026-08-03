El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, subrayó que la demarcación se consolidó como la segunda con la mayor percepción de seguridad en la Ciudad de México, de acuerdo con los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al término de la 254 Reunión del Gabinete de Seguridad, el alcalde panista destacó que este resultado confirma que la estrategia Blindar MH ha logrado consolidar una política de seguridad con resultados sostenidos.

“Miguel Hidalgo sobresale entre las alcaldías de la Ciudad de México y entre los municipios del país. Este resultado ha sido consistente a lo largo de cuatro años”, afirmó.

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Dijo que cuando llegó al gobierno de Miguel Hidalgo, más del 70% de los vecinos se sentía inseguro y hoy las cosas han cambiado, pues actualmente seis de cada 10 habitantes de la demarcación perciben mayor seguridad.

“Fue un proceso gradual. Paso a paso fuimos avanzando; no solo disminuyó el número de delitos que ocurren en Miguel Hidalgo, también nuestros vecinos hoy se sienten más seguros”, sostuvo.

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Resaltó que esta estrategia se enfocó en duplicar la inversión destinada a la seguridad pública, triplicar la presencia de policías y patrullas, fortalecer la vigilancia en las colonias mediante el rescate de los módulos de seguridad y la instalación de cinco centros de monitoreo, además de realizar operativos conjuntos con otras alcaldías y municipios vecinos.

También destacó el trabajo del Gabinete de Seguridad y la coordinación con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de los distintos órdenes de gobierno, que cada lunes se reúnen para revisar la incidencia delictiva y las detenciones, además de dar seguimiento a las investigaciones para que ninguna carpeta quede en el olvido y evitar que los delitos queden impunes.

“Mientras en el resto del país, en muchos municipios, la seguridad se descompone, el miedo se apodera de las comunidades y de las familias; en Miguel Hidalgo pasa lo contrario. Y sí vale la pena reconocer a quienes hacen esto posible”, añadió Tabe.

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Explicó que en estas reuniones participan integrantes de Blindar MH, la Policía Auxiliar, la Policía Turística, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Tránsito, la Fiscalía General de Justicia, la Guardia Nacional, el Ejército, Protección Civil, Jurídico y Gobierno, Jefatura de Oficina, el equipo de la Consejería Jurídica y de Justicia Cívica, así como otras instancias involucradas en las tareas de seguridad, lo que permite coordinar acciones inmediatas.

Asimismo, destacó la recuperación de espacios públicos con el programa MH Reiluminado, que ha sido un componente fundamental para fortalecer la seguridad mediante la instalación de miles de luminarias en todas las colonias de la alcaldía, brindando mayor tranquilidad a las familias.

“No se trata solamente de vigilancia, de tener más policías, ni de haber recuperado los módulos de seguridad en las colonias o de realizar operativos con otras alcaldías para vigilar nuestras fronteras; también se trata de recuperar nuestras calles, mantenerlas iluminadas y ordenadas”, comentó.

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mahc/LL