Lerma, Méx.— Más de 2 mil policías municipales del Estado de México no cuentan con una evaluación de competencias básicas, mientras que una cifra similar carece de una evaluación de desempeño, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El censo registró a 26 mil 554 elementos de las instituciones encargadas de la función de seguridad pública municipal en la entidad.

En la evaluación de competencias básicas, 20 mil 562 policías cuentan con una evaluación aprobatoria vigente, equivalente a 77.43% del total. Además, mil 48 tienen una evaluación aprobatoria no vigente y 350 cuentan con una evaluación vigente no aprobatoria.

El registro señala que 681 elementos están programados para evaluación, 577 fueron evaluados y tienen resultados pendientes, mientras que 2 mil 104 no cuentan con evaluación.

En cuanto a la evaluación de desempeño, 19 mil 973 policías tienen una evaluación aprobatoria vigente, lo que representa 75.22% del total. Otros mil 141 cuentan con una evaluación aprobatoria no vigente y 353 tienen una evaluación vigente no aprobatoria.

Asimismo, mil 301 elementos están programados para evaluación, 444 fueron evaluados y tienen resultados pendientes, y 2 mil 142 no cuentan con evaluación.

[Publicidad]

Respecto a las evaluaciones de control de confianza, 19 mil 732 policías cuentan con una evaluación aprobatoria vigente, equivalente a 74.31% del total. Mil 273 tienen una evaluación aprobatoria no vigente y 526 cuentan con una evaluación vigente no aprobatoria.

El censo también reporta que 954 elementos están programados para evaluación, 433 fueron evaluados y tienen resultados pendientes, mientras que mil 172 no cuentan con evaluación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.