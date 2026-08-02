En sólo seis meses, del 16 de junio al 31 de diciembre de 2026, la Secretaría de Bienestar, encabezada por Leticia Ramírez Amaya, gastará 83 millones de pesos en servicio de alimentos para los asistentes a las reuniones de trabajo del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Dichos recursos serán tomados del Fondo 201 Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios, que tiene el objetivo de financiar y ejecutar políticas sociales, programas de apoyo y proyectos de inclusión dirigidos a las poblaciones más vulnerables.

“Se propone la contratación del servicio integral de suministro de alimentos para la realización de reuniones de trabajo para el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores… la implementación de este servicio ha sido clave para alcanzar las metas programáticas y cumplir con los compromisos institucionales y fortalecer la operación del programa mediante la adecuada planeación, seguimiento, evaluación y coordinación con los actores involucrados en su implementación”, justifica el contrato”.

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Mediante adjudicación directa, la Secretaría de Bienestar contrató (411.201.33903.036/2026) a las empresas Grupo Maferefun, que tiene sus oficinas en un pasillo de la Central de Abastos, y Market Foodie BR. Ninguna de las dos está en el Registro Público de Comercio, pero tienen al mismo representante legal.

La Secretaría de Bienestar contrató a las empresas Grupo Maferefun y Market Foodie BR.

Los funcionarios podrán escoger entre un servicio básico de cafetería, bocadillos y box lunch (básico, intermedio y ejecutivo), un desayuno, comida o cena a la carta o tipo bufet, o taquizas sencillas o “premium”, pero no hay platillos gourmet en los menús.

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“Estas reuniones implican la participación de personal operativo, administrativo y, en su caso, actores estratégicos que intervienen en la ejecución de acciones orientadas a asegurar la correcta dispersión de apoyos y la atención oportuna a la población beneficiaria”, señala el documento.

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Por ejemplo, en las taquizas se servirán: picadillo de res, rajas con crema y queso, frijoles charros, costilla al carbón, longaniza al carbón, verdolagas con pollo, costillitas en guajillo, papas con longaniza, milanesa con papas, bistec en alambre, tinga de pollo, carne al pastor, bistec en pasilla, cochinita pibil, mole verde con pollo, suadero en morita o rajas con crema.

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Mientras que para el desayuno bufet contempla que se sirva café, té, refresco, fruta y alguno de los siguientes guisados: huevo revuelto con jamón, hot cakes, huevo guisado, chilaquiles verdes o rojos, puntas de res a la mexicana, chicharrón en salsa verde, bistec a la mexicana, alambre de embutidos, salchichas a la mexicana, machaca con huevo, calabazas con elote y queso.

La Secretaría de Bienestar contrató a las empresas Grupo Maferefun y Market Foodie BR.

Para los box lunch, la dependencia solicitó hamburguesas o hot dogs; para las comidas, mole con pollo, enchiladas, filete empanizado, chicharrón en salsa verde, sopes, pozole o tacos dorados.

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La dependencia solicitó el servicio para eventos en donde se congreguen 50, 100, 200 y hasta 500 personas; y justificó que es necesario para que se tomen decisiones para fortalecer el programa.

El servicio contratado también incluirá la adecuación de los espacios donde se servirán los alimentos, ya sean cerrados o abiertos con lonas o carpas, con estacionamiento, personal de seguridad, “iluminación ambiental/decorativa”, sistema de climatización, área de recepción, guardarropa, sanitarios, etcétera.

PJ también gasta millones en comidas

El pasado 18 de mayo, EL UNIVERSAL dio a conocer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contrató a la empresa Representaciones Profesionales Difra por hasta 22 millones 229 mil pesos, para que le suministrara platillos franceses, griegos, chinos y tailandeses y tipo gourmet a los magistrados y trabajadores.

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El contrato inició el 1 de mayo y terminará el 31 de diciembre de 2026, para un consumo máximo mensual de 7 mil 810 desayunos y hasta 12 mil comidas para la Sala Superior del Tribunal Electoral y las cinco salas regionales: Guadalajara, Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México.

El Tribunal Electoral incluyó un recetario denominado TE-Cocinando, recetas del Tribunal Electoral con cerca de 140 preparaciones, entre aguas, sopas, entradas, postres y platos fuertes.

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Entre los platillos franceses están el boeuf bourguignon, que es un estofado de carne cocinado en vino tinto de Borgoña, y crème brûlée, postre a base de crema con azúcar quemada.

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También incluye platillos griegos, como el avgolemono que es una sopa con caldo de pollo y arroz, con una emulsión de limón y huevo, y la fasolia, un guiso tradicional de frijoles o alubias.

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Los magistrados y trabajadores del TEPJF comerán guisos tailandeses, como el tom yum goong, que es una sopa agridulce de camarones; o el platillo chino llamado gong bao ji ding, que son cubos de pollo salteados, chiles secos, pimienta de Sichuan y cacahuetes.

Y entre las preparaciones gourmet están el salmón glaseado con miel, pulpo a la menier (bañado en salsa de mantequilla), chorba marroquí (sopa con verduras y carne de cordero), pollo rostizado con tequila y hamburguesas vegetarianas de hongos portobello.

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El 17 de febrero este rotativo también publicó que el año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) gastó 3 millones 170 mil pesos para que su comedor institucional sirviera pulpa de jaiba, lomo de marlín, mejillones, bacalao, almejas, entre otros alimentos.

Y el pasado 30 de enero, EL UNIVERSAL dio a conocer el contenido de un contrato del Órgano de Administración Judicial (OAJ) por 255 millones de pesos con la empresa Amazing Trade de México por el servicio de comedor para 2026.

“La porción de carne de cerdo y res utilizada en el menú deberá ser magra. Además, la porción servida debe ser fresca y suave y, en su caso, no considerará en el gramaje el contenido de grasa y hueso”, especifica el documento.

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Cabe recordar que EL UNIVERSAL ha reportado contratos millonarios de comedores institucionales en el sector judicial, destacando que el Tribunal Electoral (TEPJF) asignó una licitación por 22 millones de pesos para un menú gourmet, mientras que el Órgano de Administración Judicial destinó 331 millones de pesos para alimentos de cuatro tiempos.

Por ejemplo, el pasado 18 de mayo, esta casa editorial dio a conocer que el TEPJF entregó una licitación por hasta 22 millones 229 mil pesos para llenar su comedor de platillos franceses como el boeuf bourguignon y crème brûlée, entre otros.

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