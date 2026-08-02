Pedir un rib eye en un restaurante o prepararlo para una carne asada es una de las opciones favoritas de quienes disfrutan de un buen corte de res.

Su fama no es casualidad: la parte del animal de la que proviene influye directamente en su terneza, el marmoleo de la carne y el sabor único que desprende en cada bocado.

Por eso, te decimos de qué parte de la res proviene el rib eye que lo hace tan especial y cómo puedes identificarlo fácilmente cuando lo compres.

Los rib eye más gruesos conservan mejor la humedad durante el asado. Foto: Pexels

Leer también: Cuál es la mejor carne para asar

¿De qué parte de la res se obtiene el rib eye?

De acuerdo con la marca de productos cárnicos Grupo Miguel Vergara, el rib eye es un corte de carne originario de Norteamérica que se obtiene de la parte alta del lomo de la res, en la zona del costillar, entre la sexta y la duodécima costilla.

Su nombre proviene del inglés rib que significa costilla y eye que se traduce como ojo, por lo que en español es ojo de costilla, que hace referencia tanto a la zona de la res de donde se obtiene como a la forma redondeada del músculo central que distingue a este corte.

[Publicidad]

Al provenir de esta parte del animal, el rib eye desarrolla un característico marmoleo, es decir, pequeñas franjas de grasa infiltrada que le dan una textura suave, jugosidad y un sabor más intenso que otros cortes de res.

Además, se vende sin hueso y se limpia retirando el exceso de grasa y nervio para conservar la parte más magra posible de la pieza.

En México suele conocerse solo como rib eye, pero algunas carnicerías también lo venden bajo los nombres de ojo de costilla u ojo del lomo.

[Publicidad]

En otros países de Latinoamérica, como Argentina y Uruguay, es más conocido como ojo de bife, mientras que en Estados Unidos se comercializa como Ribeye Steak.

Acompaña el rib eye con verduras asadas o una ensalada. Foto: Unsplash

¿Cuál es la mejor forma de cocinar el rib eye?

Si ya compraste el rib eye, el siguiente paso es cocinarlo correctamente para aprovechar el corte al máximo; con esta sencilla receta conseguirás un resultado digno de un parrillero profesional.

Ingredientes:

[Publicidad]

1 corte de rib eye

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta al gusto

Procedimiento:

Unta con una brocha o con las manos una ligera capa de aceite por ambos lados del rib eye.

Calienta la parrilla, una plancha o un sartén de hierro fundido a fuego alto hasta que esté bien caliente.

Coloca el corte sobre la superficie y cocina entre 3 y 5 minutos por cada lado para obtener un término medio.

Si cuentas con un termómetro de cocina, retira la carne cuando alcance una temperatura interna de 54 a 57 °C.

Para un término más cocido, aumenta entre 1 y 2 minutos el tiempo de cocción por cada lado, según tu gusto.

Una vez listo, deja reposar el rib eye de 5 a 10 minutos antes de cortarlo y servirlo. No te saltes este paso, sino la carne quedará dura.

Este fin de semana arma tu carnita asada con la tranquilidad de que este corte difícilmente se secará si lo cocinas correctamente; además, si estás cuidando el consumo de sal o simplemente no te gusta sazonar la carne, el rib eye aporta un gran sabor por sí solo.

Leer también: Tapa de rib eye con espinacas a la parrilla

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters