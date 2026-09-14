Para continuar con las negociaciones bilaterales que forman parte de la revisión del T-MEC, la Representación Comercial de Estados Unidos y la Secretaría de Economía de México acordaron realizar la cuarta ronda de diálogo la siguiente semana.

Entre los temas recurrentes de México durante las mesas están la eliminación de los aranceles al acero, aluminio y automóviles.

Previo a esta cuarta ronda, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, “para comentar los siguientes pasos en las conversaciones con Estados Unidos, haciendo equipo por nuestro país”.

En tanto, Medina Mora aseguró que antes y después de cada ronda de negociaciones se reúnen con el equipo de la Secretaría de Economía, “para ver cuáles son los temas que se van a negociar y qué es lo que nos toca hacer a nosotros”.

El directivo expuso que, en la cuarta ronda, que “está planteada para la semana del 21 de septiembre, como sector empresarial nos enfocamos en la necesidad de disminuir los aranceles de la sección 232 que afectan al sector automotriz, al acero, aluminio y componentes”.

Descartó que las diferencias que surgieron en el diálogo entre funcionarios de Estados Unidos y Canadá vayan a afectar las negociaciones con México.

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“La relación bilateral entre Estados Unidos y Canadá es diferente a la que tenemos México y Estados Unidos. Entonces, la negociación sigue adelante. Nos parece que la estrategia que ha seguido México ha probado ser mejor”, expuso.

“Está dando resultados la estrategia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de poner en claro los topes de lo que es inaceptable para el país, pero al mismo tiempo llevar una relación cordial con mucha serenidad con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, concluyó el líder del máximo órgano de representación del sector privado.

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