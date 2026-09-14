Juan Manuel Bernal viaja en el tiempo y se ha situado a mediados del siglo XIX para estar en contra de que Benito Juárez, el llamado Benemérito de las Américas, llegue a la presidencia de la República.

El actor de El callejón de los milagros y Hasta morir es el antagónico de Monte Diablo, película en posproducción, en donde comparte créditos con Roberto Sosa.

El filme es la nueva apuesta del realizador Rubén Imaz, quien ya sabía lo que era manejar una película de época, pues en su momento hizo Epitafio, sobre el ascenso de los españoles al Popocatépetl para conseguir azufre.

Ahora la historia se sitúa en la década de los 1850 y, dice Bernal, hay paralelismos con la actualidad.

“Es una película interesante en estos tiempos, me toca hacer a un exhacendado que viene a menos con la entrada de Juárez y está tratando de recuperar esa clase social que perdió, recuperar el status”, comenta el actor.

“Es alguien que está en contra de que Juárez entre al poder, es conservador, mientras que Robertito Sosa en el liberal, es decir, como el hombre del siglo XX”, añade.

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Monte Diablo no requirió de una búsqueda de locaciones y que en computadora se quiten cables o postes de luz, para recrear la época, pues prácticamente se utilizó un lugar cercano a Tres Marías, en el estado de Morelos.

“Fue en un rancho de por allá, casi todo se desarrolla ahí, es un microcosmos, espejo del macrocosmos que se está viviendo. Habla sobre algo actual que es la mexicanidad, el racismo, las clases sociales que se quedaron”.

Yulene Olaizola (Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo) es la productora del largometraje que espera estrenar en 2027.

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