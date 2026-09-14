Encontrar una bebida en el refri de una tiendita es algo cotidiano. Detrás de esa disponibilidad existe una operación que conecta plantas, centros de distribución, rutas de reparto y más de 1.2 millones de comercios en México.

En 2026, Coca-Cola cumple 100 años en el país. Desde que comenzó la producción y el embotellado en 1926, la operación ha crecido junto con su infraestructura y capacidad de distribución.

Hoy, esa escala permite entender cómo funciona una cadena que diariamente abastece tienditas, restaurantes, supermercados y otros puntos de venta en distintas regiones del país.

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¿Qué se necesita para llegar a 1.2 millones de comercios?

La Industria Mexicana de Coca-Cola cuenta con 73 plantas, 350 centros de distribución y más de 13 mil rutas de reparto.

Para conectar esa infraestructura con los puntos de venta se coordinan procesos de producción, almacenamiento, transporte y distribución, apoyados por una flota de miles de vehículos.

La operación también refleja cómo se ha transformado el sistema durante estos 100 años. Actualmente está integrado por Coca-Cola México, ocho grupos embotelladores, Jugos Del Valle y Santa Clara, además de colaboradores, proveedores y comercios que participan en distintos puntos de la cadena.

La dimensión va más allá de la distribución. La actividad de la Industria Mexicana de Coca-Cola equivale al 2% del PIB nacional, con un valor agregado superior a 715 mil millones de pesos. Su cadena de valor está vinculada, además, con más de 1.7 millones de empleos directos e indirectos.

El papel de las tienditas en esta red

Los pequeños comercios son uno de los principales canales para llegar a consumidores en todo el país. La relación con estos negocios también ha cambiado con los años, con iniciativas de capacitación, equipamiento y digitalización enfocadas en fortalecer sus capacidades y competitividad.

Como parte de la inversión anunciada para México en 2026, más de 2 mil millones de dólares estarán destinados a modernizar más de un millón de tienditas y ampliar las herramientas digitales disponibles para sus dueños.

La cifra muestra el peso que mantiene el canal tradicional dentro de la operación y cómo la relación con los pequeños comercios continúa evolucionando.

Foto: Premiere México 86. Karla Souza. Cr. Ángel Delgado / Netflix ©️ 2026

Las personas detrás de cada ruta

Las cifras ayudan a dimensionar la operación, pero cada una de esas rutas también tiene personas detrás que la hacen funcionar todos los días.

Una de ellas es Ambrosio Platón, “Don Platón”, originario de Tlatlauquitepec, Puebla, quien llegó a la Ciudad de México hace más de 40 años buscando mejores oportunidades para su familia. Hoy, a sus 58 años, trabaja como Repartidor Especializado en Coca-Cola FEMSA y forma parte de la operación que diariamente conecta los centros de distribución con los comercios.

Su trabajo comienza temprano. Es de los primeros en llegar a su Centro de Distribución y ha construido una trayectoria marcada por la puntualidad, la vocación de servicio y el conocimiento de una labor que lleva décadas realizando.

La historia de Don Platón permite ponerle rostro a las cifras. Detrás de las más de 13 mil rutas que recorren el país hay personas que, entrega tras entrega, hacen posible que los productos lleguen a más de 1.2 millones de pequeños comercios.

A 100 años del inicio de Coca-Cola en México, esa combinación de infraestructura, comercios y personas ayuda a explicar cómo se ha construido una red que llega diariamente a distintos puntos del país.

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