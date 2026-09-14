El domingo 6 de junio de 2027, el país vivirá una de las jornadas electorales de mayor alcance de los últimos años teniendo tres mil 419 candidaturas entre las que elegir.

Además de la renovación de la Cámara de Diputados, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos en más de la mitad del país.

Diputaciones federales

Uno de los cargos que estará en juego en su totalidad será la Cámara de Diputados. Los ciudadanos elegirán a 500 diputadas y diputados federales, con lo que se renovará por completo la integración de San Lázaro.

La elección federal estará acompañada por los procesos locales, por lo que el contenido de las boletas será diferente dependiendo de la entidad donde vote cada ciudadano.

Un elemento a considerar es que la Cámara de Diputados podría o no cambiar su configuración que ahora está dominada por Morena y aliados.

Gubernaturas

Otro de los principales componentes de la elección serán las 17 gubernaturas que se renovarán en 2027.

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La contienda por las gubernaturas será uno de los principales indicadores del mapa político del país después de las elecciones federales.

La jornada para gubernaturas se llevará en estos estados del país:

Sonora Baja California Baja California Sur Colima Nayarit Sinaloa Michoacán Zacatecas Campeche Guerrero Quintana Roo Tlaxcala Aguascalientes Querétaro Chihuahua Nuevo León San Luis Potosí

En estos estados, actualmente Morena gobierna: Sonora, Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Campeche, Guerrero, Quintana Roo y Tlaxcala.

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Por otro lado, el PAN solo cuenta con tres gubernaturas: Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua.

Movimiento Ciudadano actualmente mantiene el cargo en un solo estado: Nuevo León.

Y por último, el Partido Verde, solo tiene a San Luis Potosí.

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Congresos locales

A nivel estatal, 31 congresos locales tendrán procesos de renovación. En 29 de los 32 estados se renovarán tanto los congresos locales como los ayuntamientos.

La distribución de cargos no será igual en todas las entidades, ya que cada estado cuenta con su propio calendario y legislación electoral.

Además, hay entidades que representan excepciones dentro del mapa electoral, como Durango y Veracruz que tendrán elecciones para renovar únicamente el Congreso local, mientras que Coahuila tendrá únicamente elección de ayuntamientos.

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Ayuntamientos y alcaldías

En el ámbito municipal estarán en disputa mil 802 ayuntamientos y alcaldías que se renuevan mediante el sistema de partidos.

La cifra no incluye los municipios que eligen a sus autoridades mediante sistemas normativos indígenas ni otras figuras que también serán sometidas a votación.

Entre estas se encuentran las 299 presidencias de comunidad de Tlaxcala, las 23 presidencias de juntas municipales de Campeche y las 204 concejalías de la Ciudad de México.

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¿Cuándo comenzará el proceso electoral?

El Instituto Nacional Electoral (INE) estableció que el proceso electoral federal comenzará durante la primera semana de septiembre de 2026.

La fecha de referencia para el inicio es el 10 de septiembre de 2026.

Posteriormente, los consejos locales del INE se instalarán el 30 de septiembre de 2026, mientras que los consejos distritales lo harán el 30 de noviembre.

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Las precampañas están previstas para la primera semana de enero de 2027 y el registro de candidaturas se contempla para marzo.

Las campañas federales se desarrollarán entre el 4 de abril y el 2 de junio de 2027. Después comenzará el periodo de reflexión, del 3 al 5 de junio, antes de la jornada electoral del domingo 6 de junio.

Tras la votación, los cómputos distritales se realizarán del 9 al 11 de junio, mientras que el cómputo de circunscripción plurinominal está previsto para el 13 de junio.

La asignación de representación proporcional deberá quedar concluida, a más tardar, el 23 de agosto de 2027.

Y por último, la toma de posesión de sus cargos será el 1 de septiembre de 2027.

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