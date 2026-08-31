El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó un acuerdo para declarar el inicio formal de los trabajos del Comité Especial que dará seguimiento al diseño, implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

La consejera electoral Cecilia Aída Hernández Cruz presidirá este Comité Especial, denominado COREPRE 2027, que concluirá sus actividades con la presentación de su informe final, dentro de los 30 días posteriores a la jornada electoral que se realizará el 6 de junio de 2027.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 del Código Electoral local, durante las elecciones funcionará un Comité Especial que dará seguimiento a los programas y procedimientos acordados por el Consejo General del IECM para recabar y difundir tendencias y resultados preliminares electorales, según sea el caso.

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El COREPRE 2027 tendrá por objeto dar seguimiento a los programas y procedimientos para recabar y difundir tendencias y resultados preliminares electorales el día de la jornada electoral, los cuales someterá a la consideración del Consejo General.

Asimismo, durante la sesión del Consejo General del IECM se designó a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos como la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP.

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De igual forma, se determinó que la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas y Fiscalización del IECM sea la responsable de supervisar el desarrollo e implementación del sistema ‘Candidatas y Candidatos, Conóceles’, durante el proceso electoral.

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Por último, se aprobó que Talleres Gráficos de México imprima la documentación electoral que se utilizará en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

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En tanto, el Consejo General del IECM analizará con mayor detalle un proyecto que se pretendía aprobar hoy para establecer los Lineamientos para garantizar la imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, así como el cumplimiento de las reglas para la colocación y fijación de propaganda electoral en elementos de mobiliario y equipamiento urbano.

Aunque el proyecto estaba contemplado en el orden del día, la presidenta del Consejo General, Patricia Avendaño, pidió su retiro con la finalidad de tener mayor análisis y ser presentado en una sesión posterior.

dmrr