El diputado federal y exjefe de la Ayudantía de la Presidencia durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, Daniel Asaf rechazó declarar sobre el cónclave en el que estuvo presente junto a Andrés Manuel López Beltrán, su hermano Gonzalo, y los empresarios Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño.

Al término de la sesión preparatoria de este lunes, el congresista de Morena se aproximó a la salida y rechazó ofrecer declaraciones sobre el tema.

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“Gracias, gracias discúlpame, no, no te voy a dar declaraciones”, respondió a pregunta expresa de EL UNIVERSAL.

En la reunión, realizada en el restaurante Magazzino, de la colonia Condesa, los involucrados conversaron sobre la detención el 19 de agosto de Fausto Corrales Rodríguez, chofer y asistente personal del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, y testigo clave en el asesinato de este.

🚨 El diputado Daniel Asaf niega dar declaraciones sobre cónclave con Andy López Beltrán



En la reunión también estuvieron los empresarios Juan Domingo Beckmann, Mauricio Garduño y Gonzalo López Beltrán. El tema de conversación sería la detención de un testigo del asesinato de… pic.twitter.com/1OoyX1cW4d — El Universal (@El_Universal_Mx) September 1, 2026

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