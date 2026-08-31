Nación | 31-08-26 | 19:10 |

El diputado federal y exjefe de la Ayudantía de la Presidencia durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, rechazó declarar sobre el cónclave en el que estuvo presente junto a , su hermano Gonzalo, y los empresarios Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño.

Al término de la sesión preparatoria de este lunes, el congresista de Morena se aproximó a la salida y rechazó ofrecer declaraciones sobre el tema.

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“Gracias, gracias discúlpame, no, no te voy a dar declaraciones”, respondió a pregunta expresa de .

En la reunión, realizada en el restaurante Magazzino, de la colonia Condesa, los involucrados conversaron sobre la detención el 19 de agosto de Fausto Corrales Rodríguez, chofer y asistente personal del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, y testigo clave en el asesinato de este.

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