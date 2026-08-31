La noche del 30 de septiembre, un automóvil que presuntamente tenía reporte de robo y había sido acondicionado con artefactos explosivos detonó frente a la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, en un ataque que dejó 11 personas lesionadas, además de daños en aproximadamente 30 viviendas e inmuebles contiguos y 13 vehículos.

Las autoridades confirmaron que se trató de un “coche bomba” y señalaron que el Gabinete de Seguridad trabaja para identificar y detener a los responsables, aunque hasta ahora no se ha informado el motivo de la agresión.

Así ocurrió la explosión en Ojocaliente

La primera información difundida después de la agresión señala que el explosivo había sido lanzado desde un vehículo en movimiento. Esa versión fue descartada posteriormente por el secretario general del gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien explicó que la detonación fue generada dentro de un automóvil.

La ubicación de la comandancia también fue señalada por el funcionario como un factor relacionado con la magnitud de las afectaciones. Las instalaciones se encuentran en una zona habitacional cerrada, por lo que la onda expansiva alcanzó viviendas e inmuebles contiguos.

La explosión de un auto en inmediaciones de una estación de policía de Ojocaliente, Zacatecas, dejó al menos 10 lesionados, dos en estado grave. 31 de agosto 2026. Foto: EFE

La agresión provocó además una respuesta inmediata de seguridad. El Gabinete de Seguridad informó que autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzaron el operativo en la zona para proteger a la población, mientras que en el municipio se incrementó la vigilancia con la participación del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

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Vinculan al CJNG ataque con "coche bomba"

Lo que las autoridades han establecido hasta ahora es que el automóvil presuntamente tenía reporte de robo y fue acondicionado con artefactos explosivos. La detonación ocurrió al interior del vehículo, dato que permitió confirmar que el ataque correspondió a un “coche bomba”.

El reporte del vehículo también llevó a una línea de investigación mencionada por el fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho, quien señaló que el ataque estaba presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación. El funcionario relacionó esa posibilidad con el reporte de robo del automóvil en el vecino estado de Jalisco y con la presencia de ese grupo en Ojocaliente.

Rodrigo Reyes, secretario de Gobierno de Zacatecas, explicó que un civil estacionó el vehículo cargado con explosivos cerca de la comisaría y al salir del coche lo dejó prendido. En minutos una mujer policía se disponía a salir para hacer una revisión y fue cuando “se activó el mecanismo explosivo… que se encontraba al interior del vehículo”.

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Un edificio dañado por la explosión de un coche bomba en Ojocaliente, Zacatecas. 30 de agosto 2026 / Foto: AFP

Camacho también vinculó de manera preliminar el ataque con otro ocurrido el sábado en la frontera con Aguascalientes, donde fue utilizada una motocicleta con explosivos y fue detenido un joven de 18 años que dijo ser sicario del Cártel de Jalisco. Este señalamiento forma parte de las líneas mencionadas por el fiscal y no constituye una responsabilidad ya confirmada por las autoridades.

Por otra parte, David Monreal, gobernador de Zacatecas, señaló que este fue el suceso más grave de los tres incidentes con explosivos ocurridos durante ese fin de semana. El mandatario consideró que este tipo de agresiones representa una forma de actuar del crimen organizado que tiene cada vez mayor presencia en el estado.

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“Coche bomba” deja al menos 11 personas heridas y daños en inmuebles y vehículos

Las autoridades estatales establecieron que 11 personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer policía y, de acuerdo con la agencia AP, tres menores también estarían entre los heridos. La mayoría de los afectados fue reportada con un estado de salud estable, mientras que una de las víctimas se encontraba delicada, aunque fuera de peligro.

La onda expansiva provocó daños en aproximadamente 30 viviendas e inmuebles contiguos y afectó 13 vehículos, entre particulares y patrullas. La magnitud de las afectaciones fue relacionada por las autoridades con la detonación ocurrida al interior del automóvil y con la ubicación de la comandancia en una zona habitacional cerrada.

Zona afectada por la explosión de un auto en inmediaciones de una estación de policía en Ojocaliente, Zacatecas. 31 de agosto 2026. Foto: EFE/ Madla Hartz

Tras el ataque, el alcalde Juan Manuel Zambrano anunció la cancelación de la coronación de la Reina de la Feria 2026, evento multitudinario que estaba programado para esa misma noche. También se suspendieron las clases en todos los niveles de la cabecera municipal y el servicio administrativo de la presidencia municipal para trámites.

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Además, las instalaciones del DIF y de Protección Civil fueron habilitadas como puntos de resguardo y atención preventiva. Las autoridades estatales informaron que se reforzó la vigilancia en el municipio con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional y que la situación se encontraba bajo control.

Posteriormente se anunció la suspensión de clases en todos los niveles dentro de la cabecera municipal y del servicio administrativo de la presidencia municipal para trámites. Las instalaciones del DIF y Protección Civil fueron habilitadas como puntos de resguardo y atención preventiva.

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Buscan identificar y detener a los responsables

El Gabinete de Seguridad federal informó que trabaja con las autoridades estatales para esclarecer los hechos, identificar y detener a los responsables. Como parte de esta respuesta, autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen reforzada la seguridad en la zona.

Las autoridades estatales señalaron que proporcionarán mayor información conforme avancen los peritajes y las investigaciones. Por ahora, permanece sin esclarecer quiénes participaron en la preparación y colocación del vehículo, así como el motivo de la agresión.

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