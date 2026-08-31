Culiacán, Sin.- Al presidir un evento del inicio del nuevo ciclo escolar, la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava afirmó que Sinaloa, se ubica en un plano de atención prioritaria en materia de seguridad, dentro del contexto nacional que encauza la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Subrayó que en esa visión que tiene, no duda que en corto plazo se vuelva a celebrar en la entidad una nueva sesión del Gabinete de Seguridad Federal que implica realizar un seguimiento y un análisis de los avances y nuevos retos.

La mandataria estatal, habló que en el caso de la activista de búsqueda, Alma Rosa Rojo Medina y su hija que fueron victimas de un atentado, del cual se reponen en su casa, estás cuentan con un sistema de protección y espera que la autoridad judicial, logre esclarecer los hechos y detener a los responsables.

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Luego de asistir al evento oficial de inicio de clases, en la secundaria STASE, explicó que de los cinco mil 938 planteles educativos de educación básica que se tienen, solo ochenta y dos de ellos, tienen problemas de energía eléctrica.

Precisó que aún cuando este número de escuelas, solo representan el uno por ciento de la capacidad educativa en el nivel básico, en 41 casos, ya se tiene programada y contratada la rehabilitación del sistema de energía eléctrica.

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Dio a conocer que se trabajo a marchas forzadas para resolver los problemas del suministro del flujo eléctrico, ya que muchos casos, tienen que ver con el abastecimiento por parte de la Comisión Federal de Electricidad con la que se trabaja.

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Graciela Domínguez explicó que de las 41 escuelas que aun resta ser programadas para su rehabilitación, en 38 casa, se encuentran en proceso de celebrar la contratación de los trabajos y solo en tres, debido al monto de la inversión que se requiere ejercer, es necesario abrir licitaciones públicas.

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Pero, aclaró que ante la premura de que todas las escuelas gocen de energía eléctrica en este inicio de ciclo escolar, en los tres casos, donde la inversión es alta, se revisa una figura jurídica que permita tener una excepción, a fin de atender el problema lo antes posible.

LL