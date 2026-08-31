Acámbaro, Guanajuato.- Elementos de las fuerzas de seguridad del estado, así como del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional ubicaron un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas.

En el operativo fueron asegurados 2 mil 803 kilogramos de sosa en escamas, unos 400 kilogramos de una sustancia granulosa blanca, 55 kilogramos de una sustancia cristalina amarilla,

Además de otros materiales, sustancias, recipientes y equipos, todo ello fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Los análisis periciales determinarán la composición de las sustancias, su posible utilización y las características de operación del sitio.

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De acuerdo con la información de la autoridad de seguridad pública, las capacidades de inteligencia e investigación de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato permitieron ubicar, en una zona serrana cercana a Irámuco, Acámbaro, un sitio con características preliminarmente compatibles con un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas.

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A partir de información obtenida, mediante los canales institucionales de coordinación en materia de seguridad, la Subsecretaría de Inteligencia Operacional realizó labores de análisis, corroboración, gabinete y campo para identificar el punto de interés.

La intervención en territorio fue realizada exclusivamente por autoridades mexicanas, mediante un despliegue de la Comisaría de Investigación de Campo y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, con participación del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en tareas de seguridad.

El sitio fue ubicado en una zona serrana cercana a la comunidad de Irámuco, durante un operativo de fuerzas estatales, Ejército y Guardia Nacional. Foto: Especial

Esta intervención refleja el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia operacional, investigación de campo y coordinación institucional que Guanajuato ha venido desarrollando como parte de su estrategia de seguridad, aseguró la autoridad de seguridad.

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También este resultado muestra la importancia de transformar información en inteligencia útil: analizarla, corroborar en territorio y convertirla en acciones operativas concretas, siempre dentro del marco legal y de las atribuciones de las instituciones mexicanas.

La prioridad del Gobierno de Guanajuato es continuar fortaleciendo sus capacidades de inteligencia y la coordinación con las instituciones nacionales competentes para combatir las estructuras y recursos utilizados por la delincuencia, se especificó.

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