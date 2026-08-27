Guanajuato, Gto. - Cuatro individuos que se llevaron a la fuerza a una mujer y luego exigieron una elevada suma de dinero a cambio de su liberación, hoy están presos y condenados a pasar 70 años en la cárcel.

Los sentenciados son Javier “N”, Fredy Osman “N”, José Gabino “N” y Sergio “N”.

La Fiscalía General del Estado informó este 27 de agosto de 2026 que el Ministerio Público probó ante un tribunal de enjuiciamiento que los cuatro hombres participaron en el delito de secuestro agravado, en el municipio de San Diego de la Unión.

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Describió que el 30 de noviembre de 2022, la víctima se encontraba al interior de un establecimiento ubicado en la zona centro, cuando los ahora secuestradores llegaron a bordo de dos camionetas.

Los sujetos, con armas de fuego ingresaron a una de las bodegas del inmueble y sometieron a varias personas que se encontraban en el lugar y se llevaron a una mujer, a quien obligaron a subir a una camioneta.

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La víctima fue trasladada a un domicilio de la zona sur del estado, en donde la obligaron a realizar una grabación dirigida a sus familiares con la finalidad de exigir el pago por su rescate.

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“Como resultado de las negociaciones, los responsables obtuvieron una fuerte cantidad de dinero y dos vehículos de motor, a cambio de la liberación”. Una vez que obtienen los vehículos y el efectivo, los criminales dejaron a la mujer en una comunidad”.

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En 2023, uno de los vehículos involucrados, que además contaba con reporte de robo, fue localizado. Esto contribuyó al desarrollo de las indagatorias, expuso la FGE.

La investigación continuó hasta lograr avances que permitieron fortalecer la identificación de los responsables y establecer su participación en los hechos.

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JACL/cr