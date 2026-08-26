Culiacán, Sin. - En los municipios sureños de Escuinapa y Mazatlán fueron asesinadas tres mujeres de distintas edades, una de las víctimas fue encontrada atada de manos, con impactos de bala, sin que se conozca sus identidades.

La Policía Municipal de Escuinapa fue alertada que en un terreno baldío de la calle Aldama, de la colonia Insurgentes, del municipio de Escuinapa, se encontraba una mujer tirada en un predio, por lo que al acudir se percataron que tenía las manos atadas, se observaron golpes visibles y heridas de bala.

Elementos de la Guardia Nacional tendieron un cerco de seguridad en torno al sitio del hallazgo de la mujer, quien vestía una falda de mezclilla y blusa de color gris. Entre sus pertenencias no se le encontró identificación.

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Un reporte a las líneas de emergencia alertó a los diversos cuerpos de seguridad y de auxilio, sobre dos personas del sexo femenino atacadas en el fraccionamiento Pradera Dorada Dos, de la ciudad de Mazatlán.

Al presentarse al lugar, se les notificó que dentro de una vivienda de la calle Jabalíes, se encontraban las víctimas, al ser revisadas, se determinó que estas no presentaban signos vitales y mostraban huellas de golpes e impactos de bala en sus cuerpos.

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Solo hace tres días, en las ciudades de Culiacán y Mazatlán, se registraron dos nuevos feminicidios, uno de ellos tuvo lugar sobre la avenida Aquiles Serdán, en el primer cuadro de la ciudad capital una joven de nombre Marisol “N”, de 25 años de edad, fue atacada a balazos por personas desconocidas, cuando se encontraba en un inmueble.

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Los datos que fueron aportados fueron en el sentido que dos personas que viajaban en una motocicleta llegaron a la zona de cuarterías y se introdujeron en una especie de pasillo y al encontrarse frente a ella le dispararon en varias ocasiones y luego huyeron.

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En la calle Constitución, de la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán, vecinos de ese sector llamaron a las líneas de emergencia para reportar repetidas detonaciones de armas automáticas, por lo que al presentarse encontraron a una mujer tirada en el piso con sangre.

Los paramédicos de Protección Civil que se presentaron en el lugar y al revisar a la víctima, una mujer que fue identificada en forma preliminar como Casandra Guadalupe “N” de 36 años de edad, ya no presentaba signos vitales.

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