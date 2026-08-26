La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) anunciaron que la empresa Volkswagen y el Sindicato Independiente de la Industria Automotriz llegaron a un acuerdo, “resultado del diálogo y la conciliación” en el marco de la revisión de su contrato colectivo de trabajo, con lo que se despeja cualquier amenaza de huelga.

El acuerdo, celebrado en las instalaciones de la STPS, fue alcanzado con la mediación de personal de ambas instituciones que participó en el proceso y contempla un incremento global de 10.04 por ciento en las prerrogativas laborales de los trabajadores.

La STPS y el CFCRL reconocieron “la disposición de las personas trabajadoras, su representación sindical y la empresa para privilegiar el diálogo como la vía para construir acuerdos que fortalezcan los derechos laborales y, al mismo tiempo, brinden certeza para la continuidad de las actividades productivas”.

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El convenio deberá ser ratificado por los integrantes del sindicato, en ejercicio de sus derechos de libertad sindical y negociación colectiva, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación laboral.

La STPS destacó que la conciliación y la negociación colectiva son herramientas fundamentales para construir relaciones laborales justas, fortalecer los derechos de las personas trabajadoras y contribuir a su bienestar y el de sus familias.

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