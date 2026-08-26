Nación | 26-08-26 | 14:00 | Actualizada | 26-08-26 | 15:06 |

La senadora con licencia Imelda Castro Castro fue designada por Morena como coordinadora estatal de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Sinaloa, entidad que afronta una crisis política ante las acusaciones provenientes de Estados Unidos en contra del gobernador con licencia, , por presuntos vínculos con Los Chapitos.

La senadora morenista con licencia fue regidora de Culiacán, de 2016 a 2018.

Y en el ámbito legislativo, desempeñaba su segundo período en el Senado de la República, el primero de 2018 a 2024; y del segundo, pidió licencia el pasado 22 de junio.

La coordinadora estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional en Sinaloa, Imelda Castro. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
La coordinadora estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional en Sinaloa, Imelda Castro. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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También fue diputada local en dos períodos, de 2001 y 2004, y de 2013 a 2016.

"Para contribuir a la prosperidad y a la paz que Sinaloa, como dijera el gran Mahatma Gandhi: no hay camino para la paz, la paz es el camino. Y como ha dicho nuestra presidenta, cualquier acusación internacional sobre servidores públicos mexicanos, debe investigarse y resolverse bajo nuestras leyes y nuestras instituciones", dijo Imelda Castro.

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La coordinadora estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional en Sinaloa, Imelda Castro. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
La coordinadora estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional en Sinaloa, Imelda Castro. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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