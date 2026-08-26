La senadora con licencia Imelda Castro Castro fue designada por Morena como coordinadora estatal de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Sinaloa, entidad que afronta una crisis política ante las acusaciones provenientes de Estados Unidos en contra del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con Los Chapitos.

La senadora morenista con licencia fue regidora de Culiacán, de 2016 a 2018.

Y en el ámbito legislativo, desempeñaba su segundo período en el Senado de la República, el primero de 2018 a 2024; y del segundo, pidió licencia el pasado 22 de junio.

La coordinadora estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional en Sinaloa, Imelda Castro. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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También fue diputada local en dos períodos, de 2001 y 2004, y de 2013 a 2016.

"Para contribuir a la prosperidad y a la paz que Sinaloa, como dijera el gran Mahatma Gandhi: no hay camino para la paz, la paz es el camino. Y como ha dicho nuestra presidenta, cualquier acusación internacional sobre servidores públicos mexicanos, debe investigarse y resolverse bajo nuestras leyes y nuestras instituciones", dijo Imelda Castro.

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La coordinadora estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional en Sinaloa, Imelda Castro. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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