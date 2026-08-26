El académico de la Universidad Veracruzana, Rafael Vela se manifestó en contra de la posibilidad que el exalcalde de Papantla y actual subsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, Eric Domínguez Vázquez, pueda ser nombrado como titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis).

El investigador recordó que el actual funcionario estatal enfrenta diversas observaciones por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos cuando se desempeñó como presidente municipal de Papantla, bajo las siglas de Morena.

“Es una situación infame, cómo vas a poner al frente de una institución que debe garantizar el buen manejo del erario cuando alguien está señalado de malos manejos, corrupción y robo”, acusó.

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Y es que en los corrillos políticos y diversos columnistas han revelado que Domínguez Vázquez podría ser un candidato y el próximo Auditor General, lo que le ha traído críticas, pues enfrenta diversas observaciones y procesos abiertos por 88 millones de pesos en distintas auditorías.

Domínguez Vázquez enfrenta diversas observaciones y procesos abiertos por 88 millones de pesos en distintas auditorías. Foto: Especial.

“Lo peor del caso es el sacrificio de los veracruzanos, vivir en un ambiente de corrupción, de robo y de saqueo (…) en lugar de fortalecer la cultura de la clase política gobernante, lo que se hace es destruir los conceptos de ética, moralidad, transparencia y justicia”, lamentó.

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De acuerdo con el Sistema Público de Consultas de la Auditoría Superior de la Federación, al exalcalde le hicieron dos observaciones en 2022 por un total de 31 millones de pesos; y en el 2024 tiene el monto total observado de $56 millones 995 mil 256.52 pesos, los cuales están en seguimiento. El monto total observado del 2022 y 2024, es de 88 millones de pesos.

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En la Auditoría de Cumplimiento 2022-D-30124-19-1984-2023 del Gasto Federalizado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se indicó que el municipio realizó pagos con recursos del Ejercicio Fiscal 2022, sin presentar la documentación que acreditara se pagaron dentro de los plazos establecidos

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Y en el pliego de observaciones se estableció que “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 26 millones 305 mil 739.58 pesos (veintiséis millones trescientos cinco mil setecientos treinta y nueve pesos 58/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación”.

El académico consideró que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado cuenta con una estructura equivocada, pues de inicio nunca se evalúa el beneficio social de las obras públicas, no sólo la cuestión financiera.

“Sino cómo la inversión genera un beneficio, por eso es que todos los presidentes municipales se la pasan destruyendo la remodelación del parque central que hizo el anterior y ahí es la forma de robarse el dinero”, dijo.

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