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La alcaldía Álvaro Obregón y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) suscribieron un convenio de colaboración para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de la demarcación, mediante acciones de capacitación, vinculación, promoción empresarial y generación de oportunidades.
El convenio, firmado por el alcalde Javier López Casarín y el presidente de CANACO CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, busca acercar herramientas que permitan a los negocios mejorar sus procesos, fortalecer su competitividad y generar nuevas oportunidades de crecimiento.
El esquema contempla la entrega de 100 becas de capacitación dirigidas a abarroteros, con el objetivo de fortalecer las capacidades de quienes participan en uno de los sectores que mantienen una relación directa y cotidiana con las comunidades.
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También permitirá ampliar las acciones de capacitación de la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo de la alcaldía. Entre ellas se encuentran las pláticas “Analiza bien tus costos” y “Planeación Estratégica”, orientadas a brindar herramientas para mejorar la toma de decisiones, fortalecer las estrategias comerciales, atraer clientes, generar confianza y aumentar las ventas.
“A través de estas acciones, la alcaldía busca que el acompañamiento a emprendedores no se limite a la apertura de un negocio, sino que contribuya a su permanencia, crecimiento y consolidación, acercando conocimientos y oportunidades de vinculación con el sector empresarial”, expuso el edil.
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El convenio establece una agenda de colaboración para impulsar la capacitación y promoción empresarial, así como generar espacios de vinculación que permitan a las MIPYMES acceder a mejores herramientas para enfrentar los retos del mercado.
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JACL/cr
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