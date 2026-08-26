La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED) obtuvo una sentencia condenatoria de dos años de prisión en contra del exjuez Margarito Galaviz Sifuentes, quien fue declarado responsable del delito de cohecho.

Como parte de la resolución, el sentenciado deberá además cubrir una multa equivalente a 144 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme a lo determinado por el órgano jurisdiccional.

Los hechos por los que fue procesado ocurrieron cuando Galaviz Sifuentes se desempeñaba como Juez de Primera Instancia; sin embargo, la conducta que dio origen al proceso penal no fue realizada en ejercicio de su función jurisdiccional, acotó la fiscalía.

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Su detención se realizó en flagrancia, luego de que fuera denunciado por ofrecer un soborno de un millón de pesos a un servidor público a cambio de realizar la reclasificación de un delito en diversas causas penales.

Durante la intervención de los elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción fue asegurado el dinero en efectivo.

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Tras el fallo, la fiscalía Anticorrupción estatal reiteró que se investigará y procesará cualquier acto ilícito sin importar el cargo, nivel jerárquico o función pública de quienes sean señalados como probables responsables.

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